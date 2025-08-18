Arda Güler Real Madrid Osasuna maçında oynayacak mı? Eflatun beyazlılar ilk maçına çıkıyor

Real Madrid yeni sezonun ilk maçında Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Eflatun beyazlılar karşılaşmadan 3 puan alarak lige galibiyet ile başlamayı hedefliyor. Karşılaşmaya sayılı günler kala Arda Güler'in durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Arda Güler, Real Madrid - Osasuna maçında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD - OSASUNA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun önderliğinde yeni bir yapılanmaya giriyor. Eflatun-beyazlıların yeni yapılanmasında Arda Güler'in kritik bir rol taşıması bekleniyor. Bu kapsamda Arda Güler'in, Real Madrid - Osasuna maçında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

Milli futbolcunun sezon içerisinde geçtiğimiz sezona göre daha sık 11'de yer alması bekleniyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da Arda Güler, Real Madrid'in ilk 11'inin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti.

REAL MADRİD - OSASUNA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde Jude Belingham ve Eduardo Camavinga'nın sakatlığı bulunuyor. Bellingham'ın yaşadığı sakatlıktan dolayı teknik direktör Xabi Alonso'nun milli futbolcumuz Arda Güler'i farklı bir pozisyonda deneme ihtimali bulunuyor.

Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni, Valverde; Brahim, Mbappe, Vinicius

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Bretones; Torro, Moncayola, Oroz; K Barja, Budimir, M Gomez