Aselsan bugün ne açıklayacak, duyuracak? Son dakika Aselsan duyurusunda bekleyiş

Aselsan'ın "Büyük gün 27 Ağustos" paylaşımı sonrasında Aselan'ın ne açıklayacağı merak konusu haline geldi. Instagram hesabından yapılan paylaşımla beraber gözler Aselsan son dakika açıklamasına çevrildi. Verilen tarihe göre bugün Aselsan önemli bir açıklamada bulunacak.

ASELSAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK, SAAT KAÇTA?

Aselsan, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile "Büyük gün 27 Ağustos" notunu duyurdu. Videoda yer alan çelik kubbe görselleri akıllara çelik kubbe duyurusunu getirirken büyük günde bekleyiş devam ediyor. Instagram hesabından yapılan paylaşım kısa süre içerisinde milyonlara ulaşırken gönderinin altında "Aselsan ne açıklayacak?" yorumları da arttı. Aselsan açıklaması henüz gelmezken çelik kubbe ile ilgili bir gelişmenin duyurulması bekleniyor.

ASELSAN BUGÜN NE DUYURACAK?

27 Ağustos güü Çelik Kubbe ile ilgili gelişmelerin duyurulması beklenirken ASELSAN'ın ürettiği Çelik Kubbe bileşenlerinde teslimatlar yapılacak. Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken programda Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü programına göre ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'ne katılacağı öğrenildi. Törenin 16.30'da bşaşlayacğağı öğrenilirken Aselsan'ın da bu saatlerde beklenen büyük açıklamayı paylaşması bekleniyor.

ASELSAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA 27 AĞUSTOS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Oğulbey tesisinin temel atma töreni'ne katılırken Aselsan'ın büyük duyurusunun da törende yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına göre tören 16.30 civarında başlarken "27 Ağustos Büyük Gün" paylaşımının detayının da öğrenileceği öngörüldü.

