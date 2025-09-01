Aşk Mevsimi filmi ne anlatıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Filmin yönetimini Murat Şeker üstleniyor.

Aşk Mevsimi, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker'in kaleme aldığı 2024 yapımı romantik bir Türk filmi.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Duygu Sarışın'ın üstlendiği yapım, aşk ve mutluluğun zıt yönlerini ele alıyor.

2 Şubat 2024'te CJ ENM tarafından Türkiye’de gösterime girdi.

Peki, Aşk Mevsimi konusu nedir, neyi işliyor?

AŞK MEVSİMİ KONUSU NE?

Şirin ve Ali Yaman'ın serüveni onlar henüz çok gençken Bozcaada'da başlar.

Ancak geçen yılların ardından bağları içinden çıkılmaz bir noktaya gelir.

Ayrı dönemlerde aşk mevsimine kapılan Şirin ve Ali'nin duyguları bir türlü aynı anda kesişmez.

Film, aşk ve mutluluğun çelişkilerini gözler önüne seriyor.

AŞK MEVSİMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Çiçek Deniz- Şirin

Cem Yiğit Üzümoğlu Ali Yaman rolünde

Duygu Sarışın

Fırat Tanış - Altan

Hakan Bilgin

Perihan Savaş