Askeri kargo uçağı kaç kişilik? C-130 askeri kargo uçağı kazası

Bugün Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü duyuruldu.
Lockheed C-130 Hercules, Lockheed tarafından tasarlanan ve üretilen dört motorlu turboprop askerî nakliye uçağıdır. 92 yolcu / 72 tam teşekküllü asker / 64 paraşütçü kapasiteli olması, asgari 2,000 km uçuş menziline sahip olması ile biliniyor.
Cezayir, Angola, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Kamerun, Kanada, Çad, Şili, Kolombiya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Etiyopya, Fransa, Gabon, Yunanistan, Honduras, Endonezya, İran, Irak, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Kuveyt, Liberya, Libya, Malezya, Meksika, Fas, Hollanda, Yeni Zelanda, Nijer, Nijerya, Norveç, Umman, Pakistan, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Romanya, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, Sudan, İsveç, Tayland, Tunus, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, ABD, Uruguay, Venezuela, Güney Vietnam, Yemen, Zambiya.