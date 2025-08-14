Astana - Lausanne maçı hangi kanalda, nereden izlenir? BJK muhtemel rakibi

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Astana - Lausanne maçının galibi olacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri bekleniyor.

ASTANA - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürerken Astana - Lausanne maçı bugün 17.00'de oynanacak. Maçın galibi, Beşiktaş'ın rakibini yenmesi durumunda rakibi olacak. Karşılaşmanın yayıncı bilgileri paylaşılmazken müsabaka canlı olarak yayınlanmayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

UEFA Konferans Ligi'nde yarış devam ediyor. Binlerce taraftarın heyecanla takip ettiği karşılaşmalardan biri olan BJK - St. Patricks maçı için bekleyiş sürüyor. Maç bugün 19.00'da başlayacak ve HT Spor kanalında yayınlanacak.