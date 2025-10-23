Atakan Karazor kaç yaşında nereli? Atakan Milli Takıma çağrıldı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti.
Fenerbahçe tek golle rakibini mağlup ederken, Stuttgart forması giyen Türk kökenli futbolcu Atakan Karazor araştırılan isim oldu.
Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelmiş, Türk kökenli bir profesyonel futbolcudur.
1,91 metre boyundaki Karazor, güçlü fiziği ve oyun kurma zekâsıyla dikkat çeken bir orta saha oyuncusudur.
Atakan Karazor futbola Almanya'nın Schwarz-Weiß Essen kulübünde başlangıç yaptı.
2019 yılında Almanya'nın köklü ekiplerinden VfB Stuttgart, Atakan Karazor'u kadrosuna kattı.
Almanya doğumlu olmasına karşın Atakan Karazor'un ailesi aslen Konya kökenlidir.
Karazor, daha önce ilerleyen yıllarda Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeye sıcak baktığını ifade etmişti.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro seviyesindedir.