Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Atakan Karazor kaç yaşında nereli? Atakan Milli Takıma çağrıldı mı?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında evinde Almanya temsilcisi Stuttgart’ı yenerken, rakip takım futbolcularından Atakan Karazor gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Atakan Karazor kaç yaşında nereli? Atakan Milli Takıma çağrıldı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 23:40

, UEFA 'nin 3. haftasında Almanya temsilcisi 'ı konuk etti.

Fenerbahçe tek golle rakibini mağlup ederken, Stuttgart forması giyen Türk kökenli futbolcu Atakan Karazor araştırılan isim oldu.

Atakan Karazor kaç yaşında nereli? Atakan Milli Takıma çağrıldı mı?

ATAKAN KARAZOR NERELİ VE MİLLİ TAKIMDA MI?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 tarihinde Almanya'nın Essen kentinde dünyaya gelmiş, Türk kökenli bir profesyonel futbolcudur.

1,91 metre boyundaki Karazor, güçlü fiziği ve oyun kurma zekâsıyla dikkat çeken bir orta saha oyuncusudur.

Atakan Karazor futbola Almanya'nın Schwarz-Weiß Essen kulübünde başlangıç yaptı.

Atakan Karazor kaç yaşında nereli? Atakan Milli Takıma çağrıldı mı?

2019 yılında Almanya'nın köklü ekiplerinden VfB Stuttgart, Atakan Karazor'u kadrosuna kattı.

Almanya doğumlu olmasına karşın Atakan Karazor'un ailesi aslen Konya kökenlidir.

Karazor, daha önce ilerleyen yıllarda Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymeye sıcak baktığını ifade etmişti.

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro seviyesindedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Atakan Karazor Türkiye Milli Takımı’nda oynuyor mu?
Henüz Türkiye A Milli Takımı'nda forma giymedi ancak ileride oynamaya sıcak baktığını açıklamıştı.
ETİKETLER
#avrupa ligi
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Türk Futbolculari
#Atakan Karazor
#Vfb Stuttgart
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.