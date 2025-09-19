Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir? Yol tarifi ve metro hattı

Binlerce kişinin akın ettiği Teknofest bu sene Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı Teknofest, 21 Eylül'e kadar açık olacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST NASIL GİDİLİR?

Teknofest alanına gitmek için M1 metrı hattını kullanabilirsiniz. Metro durağını kullanarak İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidebilirsiniz. Marmaray ile giderseniz ise Marmaray ile Yeşilyurt istasyonuna geldikten sonra Yeşilyurt'tan kalkan ring otobüsleri ile ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR METROBÜS İLE?

Metrobüs ile ulaşım sağlayacak olanlar öncelikle metrobüs hattını kullanarak Ataköy veya Şirinevler’de inip metro hattına geçerek ulaşım sağlayabilir.

TEKNOFEST BEDAVA MI?

2025 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Teknofest 2025, halka açık olarak düzenleniyor. Binlerce kişinin akın ettiği festival ücretsiz olarak gerçekleşiyor.