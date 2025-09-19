Menü Kapat
TGRT Haber
Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir? Yol tarifi ve metro hattı

Dünyanın en büyük uzay ve havacılık festivali olan Teknofest 2025, 17 Eylül itibarıyla kapılarını açtı. 21 Eylül'e kadar açık olacak olan Teknofest alanına girmek için yapmanız gerekenler çok basit. İşte Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir yol tarifi.

Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir? Yol tarifi ve metro hattı
Binlerce kişinin akın ettiği bu sene 'nda gerçekleşiyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı Teknofest, 21 Eylül'e kadar açık olacak.

ATATÜRK HAVALİMANI TEKNOFEST NASIL GİDİLİR?

Teknofest alanına gitmek için M1 metrı hattını kullanabilirsiniz. Metro durağını kullanarak Atatürk Havalimanı'na gidebilirsiniz. Marmaray ile giderseniz ise Marmaray ile Yeşilyurt istasyonuna geldikten sonra Yeşilyurt'tan kalkan ring otobüsleri ile ulaşım sağlayabiliyorsunuz.

Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir? Yol tarifi ve metro hattı

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR METROBÜS İLE?

Metrobüs ile ulaşım sağlayacak olanlar öncelikle metrobüs hattını kullanarak Ataköy veya Şirinevler’de inip metro hattına geçerek ulaşım sağlayabilir.

Atatürk Havalimanı’ndaki Teknofest’e nasıl gidilir? Yol tarifi ve metro hattı

TEKNOFEST BEDAVA MI?

2025 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek olan Teknofest 2025, halka açık olarak düzenleniyor. Binlerce kişinin akın ettiği ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

