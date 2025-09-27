Atletico Madrid Real Madrid maçı saat kaçta? Arda Güler ilk 11’de mi?

Real Madrid, La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid deplasmanında mücadele edecek.

Müsabaka bugün Türkiye saatiyle 17.15'te başlayacak.

Kritik maçta Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun artık alışılmış biçimde Arda Güler'e şans tanıması bekleniyor.

İspanyol medyasında yer alan tahmini 11'lerde milli futbolcunun Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de çıkacağı aktarıldı.

Arda Güler, bu sezon Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid'de 13 müsabakada forma giydi.

20 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans katkısı sundu.