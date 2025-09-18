Menü Kapat
23°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AUZEF 2025 3 ders sınavı ne zaman sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Mezuniyet hayaliyle İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF 3 ders sınavına girecek öğrenciler sınav zamanı ve sınav giriş belgelerini araştırıyor.

AUZEF 2025 3 ders sınavı ne zaman sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 21:20

Açık ve Fakültesi öğrencileri, mezun olabilmek için verilen son şanslardan biri olan 3 ders sınavı hakkında incelemelerine hız verdi.

Sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri Google sorgularında üst sıralarda yer buldu.

AUZEF 2025 3 ders sınavı ne zaman sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

mezuniyet için 3 ders sınavı 21 Eylül günü uygulanacak.

Bu çerçevede 21 Eylül mezuniyet için üç ders sınavı ve sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak elde edebilecek.

AUZEF 2025 3 ders sınavı ne zaman sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KİMLER 3 DERS SINAVINA GİREBİLİR?

Mezuniyet için Üç Ders Sınavına katılmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları karşılamaları gerekiyor.

Programındaki derslerini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına katılabilir.

Başarısız (FF) notu bulunmayan fakat mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO ortalamasını tutturamayan öğrenciler, DC, DD harf notlu derslerinden en çok üçünden mezuniyet için üç ders sınavına başvurabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kimler 3 ders sınavına başvurabilir?
En fazla üç FF notu bulunan ya da AGNO’su 2.00’ın altında olup DC-DD notlu en fazla üç dersi olan öğrenciler sınava girebilir.
