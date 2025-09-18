AUZEF 2025 3 ders sınavı ne zaman sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, mezun olabilmek için verilen son şanslardan biri olan 3 ders sınavı hakkında incelemelerine hız verdi.

Sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri Google sorgularında üst sıralarda yer buldu.

AUZEF MEZUNİYET 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyet için 3 ders sınavı 21 Eylül günü uygulanacak.

Bu çerçevede 21 Eylül mezuniyet için üç ders sınavı ve sınav giriş belgeleri de erişime açıldı.

Sınava girecek adaylar, sınav giriş belgelerini https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve parolaları ile giriş yaparak elde edebilecek.

KİMLER 3 DERS SINAVINA GİREBİLİR?

Mezuniyet için Üç Ders Sınavına katılmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları karşılamaları gerekiyor.

Programındaki derslerini tamamlamış, tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) notu bulunan öğrenciler, mezuniyet için üç ders sınavına katılabilir.

Başarısız (FF) notu bulunmayan fakat mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO ortalamasını tutturamayan öğrenciler, DC, DD harf notlu derslerinden en çok üçünden mezuniyet için üç ders sınavına başvurabilir.