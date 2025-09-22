AUZEF 2025 ders seçimi başladı mı son gün ne zaman?

AUZEF ders tercih ve kayıt yenileme zamanları duyurulan akademik takvimle netleşmişti.

Bu doğrultuda İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yeni dönem ders seçim işlemleri ile alakalı öğrencilerin araştırmaları artış gösterdi.

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 21 Eylül’de sona erdi.

Kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler ders seçim aşamasına geçti.

Akademik takvime göre ders seçme adımları da 22 Eylül ile 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Kayıt yenileme süreci için referans kodunuz ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Referans kodunuzu öğrenmek için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine erişim sağlayınız.

AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Kodu” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi referans kodu ile Halkbank Şube/ATM’lerinden yapabilir veya otomasyon sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme işleminin ardından Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra durumunuz “Devam Eden Öğrenci” olarak güncellenecektir.

Ders seçimi için ayrıca başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.