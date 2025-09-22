Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AUZEF 2025 ders seçimi başladı mı son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF kayıt yenileme adımlarının tamamlanmasının ardından gözler ders seçimi sürecine çevrildi.

AUZEF 2025 ders seçimi başladı mı son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 23:03
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 23:03

ders tercih ve zamanları duyurulan akademik takvimle netleşmişti.

Bu doğrultuda Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF yeni dönem ders seçim işlemleri ile alakalı öğrencilerin araştırmaları artış gösterdi.

AUZEF 2025 ders seçimi başladı mı son gün ne zaman?

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 21 Eylül’de sona erdi.

Kayıt yenileme sürecini tamamlayan öğrenciler ders seçim aşamasına geçti.

Akademik takvime göre ders seçme adımları da 22 Eylül ile 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AUZEF 2025 ders seçimi başladı mı son gün ne zaman?

AUZEF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Kayıt yenileme süreci için referans kodunuz ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir. Referans kodunuzu öğrenmek için https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine erişim sağlayınız.

AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Kodu” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi referans kodu ile Halkbank Şube/ATM’lerinden yapabilir veya otomasyon sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme işleminin ardından Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra durumunuz “Devam Eden Öğrenci” olarak güncellenecektir.

Ders seçimi için ayrıca başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

AUZEF ders seçimi ödemesi nasıl yapılır?
Öğrenciler, referans kodu ile Halkbank şubeleri veya ATM’lerinden ödeme yapabilir, ayrıca otomasyon sistemi üzerinden çevrim içi ödeme seçeneğini de kullanabilir.
