Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

AUZEF ders seçimi ne zaman 2025? Kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri paylaşıldı

İstanbul Üniversitesi AUZEF yeni dönem kayıt yenileme takvimi yayımlandı. Kayıt yenileme takviminin yayınlanmasıyla birlikte AUZEF güz dönemi ders seçimi ve ekle sil tarihleri belli oldu. Öğrenciler tarafından AUZEF ders seçimi ne zaman 2025 olduğu merak ediliyor.

AUZEF ders seçimi ne zaman 2025? Kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri paylaşıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 12:28

t 2025-2026 eğitim öğretim yılı için güz dönemi takvimini yayımladı.

Takvimin yayımlanmasının ardından der seçimi ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Ayrıca , ders ekle-sil ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

AUZEF ders seçimi ne zaman 2025? Kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri paylaşıldı

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2025?

AUZEF tarafından paylaşılan takvimde yer alan bilgilere göre AUZEF ders seçimleri 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde öğrencilerin ödemeleri gerçekleştirmesinin ardından der seçimleri 2016 ve öncesi girişliler için 3 iş günü, 2017 ve sonrası girişliler için ise gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders ekle sil işlemleri ise 30 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AUZEF ders seçimi ne zaman 2025? Kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri paylaşıldı

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2025?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 1 Eylül 2025 tarihinde başladı. Öğrencilerin 21 Eylül 2025 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin ödemeleri de bu tarihler arasında tamamlaması gerektiği açıklandı.

