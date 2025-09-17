AUZEF ders seçimi ne zaman 2025? Kayıt yenileme ve ders ekle-sil tarihleri paylaşıldı

t 2025-2026 eğitim öğretim yılı için güz dönemi takvimini yayımladı.

Takvimin yayımlanmasının ardından AUZEF der seçimi ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. Ayrıca kayıt yenileme, ders ekle-sil ne zaman yapılacağı da merak ediliyor.

AUZEF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2025?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından paylaşılan takvimde yer alan bilgilere göre AUZEF ders seçimleri 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme dönemi içerisinde öğrencilerin ödemeleri gerçekleştirmesinin ardından der seçimleri 2016 ve öncesi girişliler için 3 iş günü, 2017 ve sonrası girişliler için ise gün içerisinde fakülte tarafından yapılacak.

Ders ekle sil işlemleri ise 30 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

AUZEF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2025?

AUZEF kayıt yenileme işlemleri 1 Eylül 2025 tarihinde başladı. Öğrencilerin 21 Eylül 2025 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ayrıca öğrencilerin ödemeleri de bu tarihler arasında tamamlaması gerektiği açıklandı.