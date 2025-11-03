AUZEF vize tarihi ve giriş yerleri sorgulama!

Kategoriler
AUZEF öğrencileri, 2025 yılı ara sınavlarının ne zaman gerçekleştirileceğini merak ediyor.
Üniversite tarafından açıklanan akademik takvim kapsamında AUZEF sınav tarihleri netleşirken, öğrenciler şimdi AUZEF sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri hakkında bilgi toplamaya çalışıyor.
AUZEF Ara Sınav (Vize) oturumları 08 Kasım - 09 Kasım 2025 günleri arasında yapılacak.
08-09 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan ara sınava (vize) ilişkin sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Sınav giriş belgelerinizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı hesabınız ve şifrenizle giriş yaparak indirebilirsiniz.