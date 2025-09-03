Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Avcılar Belediye Başkanı kim? Utku Caner Çaykara kimdir, aslen nereli?

Avcılar Belediye Başkanı gündeme yerleşirken Utku Caner Çaykara'nın aslen nereli olduğu ve babası da merak konusu haline geldi. Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine operasyon düzenlenmesinin üzerine Avcılar Belediye Başkanı kimdir araştırması da başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avcılar Belediye Başkanı kim? Utku Caner Çaykara kimdir, aslen nereli?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:13

Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine düzenlenen operasyon sonucunda birçok isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ye yönelik kapsamında düzenlenen operasyon sonrasında Avcılar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden soruları vatandaşın gündemine yerleşti.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Avcılar yerel seçim sonuçlarına göre, Utku Caner Çaykara, oyların %53,4’ünü alarak belediye başkanı seçildi. ’nin adayı Abdullah Küçükoğlu ise oyların %38,3’ünü alarak ikinci sırada yer almıştı. Avcılar Belediye Başkanlığı görevini Utku Caner Çaykara yapıyor.

Avcılar Belediye Başkanı kim? Utku Caner Çaykara kimdir, aslen nereli?

UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1991 senesinde İstanbul'da doğan isim aslen Sivas Hafik’lidir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri sonrasında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Çaykara, İş Sağlığı ve Güvenliği ardından İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. 2015 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016’dan bu yana CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu. Bölgenin 13 ilçesinde çalışmalar yapan Çaykara, birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek odalarında aktif görev alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avcılar ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ETİKETLER
#ibb
#chp
#ak parti
#Yolsuzluk Soruşturması
#Avcılar Belediyesi
#Utku Caner Çaykara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.