Avcılar Belediye Başkanı kim? Utku Caner Çaykara kimdir, aslen nereli?

Avcılar ve Beşiktaş Belediyesine düzenlenen operasyon sonucunda birçok isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon sonrasında Avcılar Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden soruları vatandaşın gündemine yerleşti.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİM, HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Avcılar yerel seçim sonuçlarına göre, Utku Caner Çaykara, oyların %53,4’ünü alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti’nin adayı Abdullah Küçükoğlu ise oyların %38,3’ünü alarak ikinci sırada yer almıştı. Avcılar Belediye Başkanlığı görevini Utku Caner Çaykara yapıyor.

UTKU CANER ÇAYKARA KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1991 senesinde İstanbul'da doğan isim aslen Sivas Hafik’lidir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimleri sonrasında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olan Çaykara, İş Sağlığı ve Güvenliği ardından İşletme Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. 2015 yılında CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, 2016’dan bu yana CHP Gençlik Kolları Genel Sekreterliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 2023 Genel Seçimlerinde İstanbul 3. Bölge Milletvekili adayı oldu. Bölgenin 13 ilçesinde çalışmalar yapan Çaykara, birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek odalarında aktif görev alıyor.