Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ne oyuncuları kimler?

Avengers: Sonsuzluk Savaşı filminin konusu ve oyuncu kadrosu televizyon ekranlarına gelmesiyle birlikte yeniden araştırma konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ne oyuncuları kimler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 23:17

Marvel Sinematik Evreni’nin kırılma noktalarından biri olan Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Infinity War), sınırları zorlayan görsel zenginlik bir yana konusuyla da izleyenlerin beğenisini kazanmış bir yapım.

2018 yılında vizyona giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte Google aramalarında da üst sıralara tırmandı.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ne oyuncuları kimler?

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU NE?

Sonsuzluk Savaşı Thanos’un evrendeki canlılığın yarısını yok ederek dengeyi sağlamaya çalışma çabasını anlatıyor.

Thanos’un Sonsuzluk Taşı’nı toplamasına ise Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hulk ve diğer Avengers üyeleri engel olmaya çalışıyor.

Galaksinin Koruyucuları, Doctor Strange gibi Marvel Sinematik Evreni’nin birçok kahramanı da bu epik filmde yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Russo Kardeşlerin oturduğu film İskoçya, İngiltere gibi çeşitli lokasyonlarda çekildi.

Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ne oyuncuları kimler?

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Robert Downey Jr. – Iron Man
  • Chris Hemsworth – Thor
  • Chris Evans –Captain America
  • Scarlett Johansson – Black Widow
  • Mark Ruffalo – Hulk
  • Benedict Cumberbatch – Doctor Strange
  • Josh Brolin – Thanos
  • Chris Pratt – Star-Lord
  • Zoe Saldana – Gamora
  • Tom Holland – Spider-Man
  • Elizabeth Olsen – Scarlet Witch
  • Paul Bettany – Vision
  • Chadwick Boseman – Black Panther
  • Don Cheadle – War Machine
  • Anthony Mackie – Falcon
  • Sebastian Stan – Winter Soldier
  • Dave Bautista – Drax
ETİKETLER
#Marvel's Spider-man Remastered
#Avengers
#Infinity War
#Thanos
#Superhero
#Action
#Sci-fi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.