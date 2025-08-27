Avengers: Sonsuzluk Savaşı konusu ne oyuncuları kimler?

Marvel Sinematik Evreni’nin kırılma noktalarından biri olan Avengers: Sonsuzluk Savaşı (Infinity War), sınırları zorlayan görsel zenginlik bir yana konusuyla da izleyenlerin beğenisini kazanmış bir yapım.

2018 yılında vizyona giren Avengers: Sonsuzluk Savaşı yeniden ekranlara gelmesiyle birlikte Google aramalarında da üst sıralara tırmandı.

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI KONUSU NE?

Sonsuzluk Savaşı Thanos’un evrendeki canlılığın yarısını yok ederek dengeyi sağlamaya çalışma çabasını anlatıyor.

Thanos’un Sonsuzluk Taşı’nı toplamasına ise Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow, Hulk ve diğer Avengers üyeleri engel olmaya çalışıyor.

Galaksinin Koruyucuları, Doctor Strange gibi Marvel Sinematik Evreni’nin birçok kahramanı da bu epik filmde yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Russo Kardeşlerin oturduğu film İskoçya, İngiltere gibi çeşitli lokasyonlarda çekildi.

AVENGERS: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI