Hava Durumu
19°
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu

Milli motorsikletçi Toprak Razgatlıoğlu 2026 sezonu itibarıyla MotoGP'de yarışacak. MotoGP'de yarışacak ilk Türk sporcu olacak olan Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk piste çıkacağı tarih belli oldu. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman olduğu merak ediliyor.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu
3 Dünya Süperbike Şampiyonluğu'nun ardından 'ye geçiş yapan milli motosikletçi , 18 Kasım 2025 Salı günü ilk test sürüşüne çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun test sürüşünün ardından ilk yarışının tarihi gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman olacağı merak ediliyor.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN?

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kapsamıdna ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde çıkacak. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yer alan ilk Türk sporcu olacak.

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası 28 Şubat-16 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk yarış Tayland'da bulunan Buriram Pisti'nde gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2026 yarış takvimi ise şöyle:

  • 1 Mart | Tayland (Buriram)
  • 22 Mart | Brezilya (Goiania)
  • 29 Mart | Amerika (Austin)
  • 12 Nisan | Katar (Lusail)
  • 26 Nisan | İspanya (Jerez)
  • 10 Mayıs | Fransa (Le Mans)
  • 17 Mayıs | Katalonya (Barcelona)
  • 31 Mayıs | Macaristan (Balaton Park)
  • 21 Haziran | Çekya (Brünn)
  • 28 Haziran | Hollanda (Assen)
  • 12 Temmuz | Almanya (Sachsenring)
  • 9 Ağustos | İngiltere (Silverstone)
  • 30 Ağustos | Aragon (Alcaniz)
  • 13 Eylül | San Marino (Misano)
  • 20 Eylül | Avusturya (Spielberg)
  • 4 Ekim | Japonya (Motegi)
  • 11 Ekim | Endonezya (Mandalika)
  • 25 Ekim | Avustralya (Phillip Island)
  • 1 Kasım | Malezya (Sepang)
  • 15 Kasım | Portekiz (Portimao)
  • 22 Kasım | İspanya (Valencia)
