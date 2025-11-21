Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ne zaman başlayacağı duyuruldu

3 Dünya Süperbike Şampiyonluğu'nun ardından MotoGP'ye geçiş yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 18 Kasım 2025 Salı günü ilk test sürüşüne çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu'nun test sürüşünün ardından ilk yarışının tarihi gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Toprak Razgatlıoğlu MotoGP yarışı ne zaman olacağı merak ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU MOTOGP YARIŞI NE ZAMAN?

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kapsamıdna ilk resmi yarışına 1 Mart 2026 tarihinde çıkacak. Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yer alan ilk Türk sporcu olacak.

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 MotoGP Dünya Şampiyonası 28 Şubat-16 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk yarış Tayland'da bulunan Buriram Pisti'nde gerçekleştirilecek.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 2026 yarış takvimi ise şöyle: