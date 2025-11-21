Kanada'da ayı dehşeti! Çok sayıda kişi yaralandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Bella Coola bölgesinde dün öğle saatlerinde bir yürüyüş parkurunda öğretmen ve öğrencilerden oluşan gruba ayı saldırdı.
Saldırıda 11 kişi yaralanırken, Acil Sağlık Servisi Sözcüsü Brian Twaites, iki kişinin ağır yaralandığını, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiğini aktardı.
Öte yandan ayının yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.