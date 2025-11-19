Az kalsın ayıya yem olacaktı! 11 yaşındaki çocuk nasıl kaçacağını şaşırdı

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Markleysburg ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki bir çocuk, Amerikan Kara Ayısı tarafından kovalandı. Ürpertici güvenlik kamerası görüntülerinde av peşinde olan ayı, 11 yaşındaki Cole Frazee adlı çocuğu Family Dollar mağazasına kadar kovaladı.

New York Post'un haberine göre iri ayı, arkasını dönme şansı bile bulamayan çocuğu mağazaya kadar kovalamaya başladı. Saklanacak yer arayan çocuk, "Beni kovaladığında, arkamı dönüp mağazaya koştum ve çığlık attım. O şey benden yaklaşık yarım metre uzaktaydı" ifadelerine yer verdi.

MAĞAZA KORİDORLARINDA KOŞUŞTURDU

11 yaşındaki çocuk o anlarda, "Muhtemelen bir ayı tarafından yenileceğim" diye düşündüğünü söyledi. Frazee, ayıdan kaçmak için mağazanın koridorlarında koşuşturdu ve mağazadaki tek kişi olan kasiyere koştu. İkisi tezgahın üzerine atladı ve hayvan arkasını döndüğü sırada kapıdan dışarı fırladı.

Frazee o anları, "O (kasiyer) ceketini, anahtarlarını ve telefonunu aldı. Ardından oradan kaçtık. Kaçtığımız gibi ikimizde arabaya bindik." ifadelerini kullandı.

İkili mağazadan ayrıldıktan saniyeler sonra, devasa ayının ön tezgahın üzerinden atladığı an, mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mağaza, ayının 10 dakika boyunca içeride dolaştığını ve sonunda çıkış yolunu bulduğunu bildirdi.

Frazee yaşadığı olayla ilgili, "Rahatladım, kesinlikle çılgın bir deneyimdi" ifadelerine yer verdi.