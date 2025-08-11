Ayla Başar kimdir neden öldü? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin sevilen isimlerinden Ayla Başar, 83 yaşında hayata veda etti.

Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derinden etkiledi.

AYLA BAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Başar, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

AYLA BAŞAR KİMDİR?

Ayla Başar, 1942 yılında İstanbul'da doğdu ve genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.

1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı, kısa sürede Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Başar, "Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi klasikleşmiş eserlere imza attı.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlendi.

"Sevenler Ölmez" (2008), "Hatırladıkça" (1986) ve "Asılacak Kadın" (1984) gibi filmlerde rol alan sanatçı, çok yönlü kişiliğiyle tanınıyordu.