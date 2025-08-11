Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ayla Başar kimdir neden öldü? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'ndeki unutulmaz eserleri ve sinemadaki rolleriyle tanınan sanatçı Ayla Başar, hayatını kaybetti. Başar’ın hayatı ve ölüm nedeni belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayla Başar kimdir neden öldü? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 17:25

'nin sevilen isimlerinden Ayla Başar, 83 yaşında hayata veda etti.

Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat dünyasını derinden etkiledi.

Ayla Başar kimdir neden öldü? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

AYLA BAŞAR NEDEN ÖLDÜ?

Ayla Başar, bir süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Ayla Başar kimdir neden öldü? Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti

AYLA BAŞAR KİMDİR?

Ayla Başar, 1942 yılında İstanbul'da doğdu ve genç yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.

1960'lı yıllarda profesyonel müzik kariyerine adım atan sanatçı, kısa sürede Türk Sanat Müziği'nin önemli isimlerinden biri haline geldi.

Başar, "Hoşgeldin", "Sen de Bizdensin", "Vardar Ovası", "Sarmaşık Güller" ve "Köylü Güzeli" gibi klasikleşmiş eserlere imza attı.

Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlendi.

"Sevenler Ölmez" (2008), "Hatırladıkça" (1986) ve "Asılacak Kadın" (1984) gibi filmlerde rol alan sanatçı, çok yönlü kişiliğiyle tanınıyordu.

Sıkça Sorulan Sorular

Ayla Başar kaç yaşındaydı?
Ayla Başar, 1942 doğumlu olup 11 Ağustos 2025 tarihinde 83 yaşında vefat etti. Sanatçının uzun ve verimli bir yaşamı oldu.
ETİKETLER
#ölüm
#kanser
#vefat
#müzisyen
#türk sanat müziği
#Ayla Başar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.