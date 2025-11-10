Aynı evden iki kişi TOKİ'ye başvurabilir mi? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru şartları

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Yoğunluğun önlenmesi amacıyla bugün sadece T.C. kimlik numarasının sonu "0" olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar tarafından aynı evden iki kişi TOKİ'ye başvurabilir mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

AYNI EVDEN İKİ KİŞİ TOKİ'YE BAŞVURABİLİR Mİ?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bir haneden sadece bir kişi başvuru yapabilecek. Birden fazla başvuru yapıldığı taktirde ise geçersiz sayılacak.

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler ise şöyle:

"Bir hane halkı adına — yani kişinin kendisi ve eşi adına — yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, sehven birden fazla başvuru yapılması durumunda, ikinci başvuru yapan eşin başvurusu iptal edilecektir."

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapacak olan vatandaşların yapacakları yerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranıyor.

Aylık hane halkı gelirinin ise başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla net 127 bin TL (İstanbul ili için 145 bin TL) olması gerekmektedir.

TOKİ tarafından açıklanan diğer başvuru şartları ise şöyle:

"Konut satın almak için başvuruda bulunanların, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması ve başvuru sahibinin 18 yaşını tamamlamış olmakla birlikte en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olması şartları aranacaktır."