Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan bugün Fransa'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Azerbaycan - Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'da bulunan Tevfik BEhramov Stadyumu'nda oynanacak olan Azerbaycan - Fransa maçı Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Azerbaycan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maçta henüz galibiyet alamadı. 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile devam eden Azerbaycan 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Fransa ise grup mücadeleleri kapsamıdna oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 13 puan toplayan Fransa gruptan 1. olarak çıkmayı garantiledi ve 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi oldu.

Azerbayvan ve Fransa'nın yer aldığı D Grubu'nun puan tablosu ise şöyle:

Fransa - 13 İzlanda - 7 Ukrayna - 7 Azerbaycan - 1

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Azerbaycan - Fransa maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Azerbaycan - Fransa maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Azerbaycan: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Akhundzade

Fransa: Chevalier; Gusto, Konate, Saliba, L Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Nkunku, Cherki, Barcola; Ekitike