TGRT Haber
TGRT Haber
16°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemleri son mücadeleleriyle devam ediyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında D Grubu'nda yer alan Azerbaycan ile Fransa karşı karşıya gelecek. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen Azerbaycan - Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı gündeme geldi. Azerbaycan - Fransa maçınının canlı yayıncısı ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2025
19:20
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
19:20

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden bugün 'yı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala vatandaşlar tarafından Azerbaycan - Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı.

Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Azerbaycan'da bulunan Tevfik BEhramov Stadyumu'nda oynanacak olan Azerbaycan - Fransa maçı platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Azerbaycan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maçta henüz galibiyet alamadı. 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile devam eden Azerbaycan 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.

Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Fransa ise grup mücadeleleri kapsamıdna oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 13 puan toplayan Fransa gruptan 1. olarak çıkmayı garantiledi ve 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi oldu.

Azerbayvan ve Fransa'nın yer aldığı D Grubu'nun puan tablosu ise şöyle:

  1. Fransa - 13
  2. İzlanda - 7
  3. Ukrayna - 7
  4. Azerbaycan - 1
Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Azerbaycan - Fransa maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Azerbaycan Fransa maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

AZERBAYCAN - FRANSA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Azerbaycan - Fransa maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Azerbaycan: Bayramov; Badalov, Mustafazade, Krivotsyuk; Huseynov, Makhmudov, Khaybulaev, Abbasov; Akhmedzade, Aliyev, Akhundzade

Fransa: Chevalier; Gusto, Konate, Saliba, L Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Nkunku, Cherki, Barcola; Ekitike

#Futbol
#exxen
#fransa
#azerbaycan
#canlı yayın
#avrupa elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Aktüel
