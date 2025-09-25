BAĞ-KUR primi gün sayısı düştü mü ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik fırsatı

BAĞ-KUR’luların emeklilik hakkı kazanabilmesi için ödemeleri gereken prim günü toplamı 9 bin olarak belirlenmişti.

Gün süresini azaltacak yeni düzenleme gündeme gelirken vatandaşlar ayrıntıları incelemeye başladı.

BAĞ-KUR PRİMİ AZALACAK MI?

Bağkur’luların emeklilik hakkı elde edebilmesi için ödemesi gereken prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200’e indirecek düzenleme ile BAĞ-KUR’lular ile SSK’lıların prim şartlarının eşitlenmesi öngörülüyor.

BAĞ-KUR’luların 1800 gün daha eksik prim yatırarak 5 yıl erken emekli olabilmesi de düzenlemenin amaçları arasında bulunuyor.

BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıklarına başladı.

Konuya dair değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu meseleyi sonuçlandırmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.