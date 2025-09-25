Menü Kapat
22°
BAĞ-KUR primi gün sayısı düştü mü ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik fırsatı

BAĞ-KUR aracılığıyla emekli olmak için gün sayanları ilgilendiren ve 5 yıl erken emeklilik şansı sunan prim gün süresi düzenlemesi yurttaşlar tarafından araştırılıyor.

BAĞ-KUR primi gün sayısı düştü mü ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik fırsatı
25.09.2025
25.09.2025
’luların hakkı kazanabilmesi için ödemeleri gereken günü toplamı 9 bin olarak belirlenmişti.

Gün süresini azaltacak yeni gündeme gelirken vatandaşlar ayrıntıları incelemeye başladı.

BAĞ-KUR primi gün sayısı düştü mü ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik fırsatı

BAĞ-KUR PRİMİ AZALACAK MI?

Bağkur’luların emeklilik hakkı elde edebilmesi için ödemesi gereken prim gün sayısını 9 binden 7 bin 200’e indirecek düzenleme ile BAĞ-KUR’lular ile SSK’lıların prim şartlarının eşitlenmesi öngörülüyor.

BAĞ-KUR’luların 1800 gün daha eksik prim yatırarak 5 yıl erken emekli olabilmesi de düzenlemenin amaçları arasında bulunuyor.

BAĞ-KUR primi gün sayısı düştü mü ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik fırsatı

BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Çalışma ve Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlıklarına başladı.

Konuya dair değerlendirmede bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu meseleyi sonuçlandırmayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

