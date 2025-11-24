Bağcılar'da elektrik çarpan 4 çocuğun sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldılar

Bağcılar Plevne Parkı’nda oyun oynayan 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan yayılan elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, çocukları kontrol amaçlı hastaneye götürdü ve parkta teknik inceleme başlattı.

BAĞCILAR PLEVNE PARKTA ÇOCUKLARI NEDEN ELEKTRİK ÇARPTI?

Bağcılar’daki Plevne Çocuk Parkı'nda yaşanan olayda 4 çocuğun elektrik akımına kapılmasına, ilk bilgilere göre park içerisinde bulunan elektrikle çalışan oyuncaklarda meydana geldiği iddia edilen bir kaçak sebep oldu. Çocukların oynadığı bölümde yer alan bu oyuncaklarda nasıl bir arıza oluştuğunun netleştirilmesi için teknik ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Kaçağın hangi noktada başladığına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtilirken, ekiplerin park genelindeki elektrik hattını ayrıntılı şekilde kontrol ettiği ifade edildi. Olayın ardından park geçici olarak kontrol altına alınırken, uzmanların elektrik sisteminde oluşabilecek riskli noktaları belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

PARKTA ELEKTRİK ÇARPAN ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU

Akıma kapılan 4 çocuğun durumlarına ilişkin ilk bilgilerde durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gözlem altına alınan çocukların sağlık durumlarıyla ilgili net değerlendirmelerin doktor kontrollerinin ardından yapılacak.