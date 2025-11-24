Menü Kapat
Bağcılar'da elektrik çarpan 4 çocuğun sağlık durumu nasıl? Hastaneye kaldırıldılar

Bağcılar Plevne parkta elektrik çarpan çocukların sağlık durumu ve elektrik çarpma nedeni ile ilgili ilk bilgiler geldi. İstanbul Bağcılar’daki Plevne Çocuk Parkı’nda oyun oynayan 4 çocuk, elektrikle çalışan oyuncaklarda meydana geldiği öne sürülen kaçak nedeniyle akıma kapıldı. İlk bilgilere göre olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, parkta teknik inceleme başlatıldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 16:12

Bağcılar Plevne Parkı’nda oyun oynayan 4 , bindikleri oyuncaklardan yayılan elektrik akımına kapıldı. Olayın ardından bölgeye gelen ekipler, çocukları kontrol amaçlı hastaneye götürdü ve parkta teknik inceleme başlattı.

BAĞCILAR PLEVNE PARKTA ÇOCUKLARI NEDEN ELEKTRİK ÇARPTI?

Bağcılar’daki Plevne Çocuk Parkı'nda yaşanan olayda 4 çocuğun elektrik akımına kapılmasına, ilk bilgilere göre içerisinde bulunan elektrikle çalışan oyuncaklarda meydana geldiği iddia edilen bir kaçak sebep oldu. Çocukların oynadığı bölümde yer alan bu oyuncaklarda nasıl bir oluştuğunun netleştirilmesi için teknik ekiplerin bölgede çalışma yürüttüğü aktarıldı.

Kaçağın hangi noktada başladığına ilişkin araştırmanın sürdüğü belirtilirken, ekiplerin park genelindeki elektrik hattını ayrıntılı şekilde kontrol ettiği ifade edildi. Olayın ardından park geçici olarak kontrol altına alınırken, uzmanların elektrik sisteminde oluşabilecek riskli noktaları belirlemek için incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

PARKTA ELEKTRİK ÇARPAN ÇOCUKLARIN SAĞLIK DURUMU

Akıma kapılan 4 çocuğun durumlarına ilişkin ilk bilgilerde durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuklar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gözlem altına alınan çocukların sağlık durumlarıyla ilgili net değerlendirmelerin doktor kontrollerinin ardından yapılacak.

