Bahar dizisinde Leyla karakterini Sahra Şaş oynuyor

21 May 2024 22:16 - Güncelleme : 21 May 2024 22:21

Bahar dizisi, sevilen oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin karakterlerinden Leyla, Sahra Şaş tarafından oynanıyor.

Leyla karakteri, özgür ruhlu ve iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan bir kişilik olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Leyla'yı Sahra Şaş oynuyor. Ünlü oyuncu, 1994 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Erzincanlıdır.

Oyunculuk kariyerine "Tatar Ramazan" dizisiyle başlayan Şaş, "Adını Kalbime Yazdım", "Çoban Yıldızı", "Kadın", "Bizim Hikaye", "Zemheri", "Ex Aşkım", "Alev Alev" ve "İlk ve Son" gibi dizilerde rol aldı.

İlk sinema deneyimini "Martı" filmiyle yaşayan oyuncu, Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. Ayrıca "Something about that Night" adlı kısa filmde de yer aldı. Son olarak "Dokuz Oğuz" dizisinde izleyici karşısına çıktı.