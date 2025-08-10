Balıkesir de kaç şiddetinde deprem oldu? Yıkım var mı?

Depremin merkez üssü ise Balıkesir Sındırgı olarak açıklandı.

İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken, yaklaşık 5 saniye sürdüğü belirtildi.

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

BALIKESİR DEPREM YIKIMVARMI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin herhangi bir yıkım ya da can kaybının henüz bildirilmediğini dile getirdi.

Öte yandan depremin ardından saat 20:10 itibariyle Sındırgı'da giriş katında eczane bulunan 1 binanın yıkıldığı belirtildi.