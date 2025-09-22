Ballon d'Or adayları kimler? 21 yaş altı adaylarda milli yıldızımız var

Futbol dünyasının merakla beklediği 2025 Ballon d'Or ödülleri bugün sahiplerini bulunuyor. France Futbol dergisi tarafından 1956 yılından beri verilen Ballon d'Or bu yıl 69. sahibini bulacak.

Bu akşam Paris'te bulunan Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek olan ödül törenine saatler kala futbolseverler Ballon d'Or adaylarının kimler olduğunu araştırmaya başladı.

BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER 2025?

2025 Ballon d'Or adayları arasında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'den 9 isim aday listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın kazananı Rodri ise geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kaçırdığı için bu yıl listede yer almadı.

2025 Ballon d'OR ödülünün adaylarının tam listesi ise şöyle:

Ousmane Dembele (PSG ve Fransa)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City ve İtalya)

Jude Bellingham (Real Madrid ve İngiltere)

Desire Doue (PSG ve Fransa)

Denzel Dumfries (Internazionale ve Hollanda)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund ve Gine)

Erling Haaland (Manchester City ve Norveç)

Viktor Gyökeres (Arsenal ve İsveç)

Achraf Hakimi (PSG ve Fas)

Harry Kane (Bayern Münih ve İngiltere)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG ve Gürcistan)

Robert Lewandowski (Barcelona ve Polonya)

Alexis Mac Allister (Liverpool ve Arjantin)

Lautaro Martinez (Internazionale ve Arjantin)

Scott McTominay (Napoli ve İskoçya)

Kylian Mbappe (Real Madrid ve Fransa)

Nuno Mendes (PSG ve Portekiz)

Joao Neves (PSG ve Portekiz)

Pedri (FC Barcelona ve İspanya)

Cole Palmer (Chelsea ve İngiltere)

Michael Olise (Bayern Münih ve Fransa)

Raphinha (Barcelona ve Brezilya)

Declan Rice (Arsenal ve İngiltere)

Fabian Ruiz (PSG ve İspanya)

Lamine Yamal (Barcelona ve İspanya)

Florian Wirtz (Liverpool ve Almanya)

Vitinha (PSG ve Portekiz)

Vinicius Jr. (Real Madrid ve Brezilya)

Virgil van Dijk (Liverpool ve Hollanda)

Muhammed Salah (Liverpool ve Mısır)

KENAN YILDIZ BALLON D'OR ADAYI MI?

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Ballon d'Or'un 21 yaştı futbolculara veirlen Kopa Kupası adayları arasında yer aldı. Milli futbolcu Juventus'ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile ilk 11'in kilit isimlerinden biri haline gelmişti. Bu sezon performansını devam ettiren Kenan Yıldız 5 maçta 446 dakika süre alarak toplam 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

21 YAŞ BALLON D'OR ADAYLARI KİMLER 2025?