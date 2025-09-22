Ballon d’Or gerçek altın mı, değeri ne kadar? 5 farklı ustanın elinden geçiyor

Ballon d’Or, Fransızca’da “Altın Top” anlamına geliyor ve tasarımıyla bu adı fazlasıyla hak ediyor. Ancak parlak görünümünün arkasında, sanıldığı kadar basit olmayan bir üretim süreci ve özel malzemeler bulunuyor.

BALLON D'OR ÖDÜLÜ ALTIN MI?

Ballon d’Or, ismi ve görünümü itibarıyla tamamen altından yapılmış izlenimi verse de gerçekte katı altın bir yapıdan oluşmuyor. Trofenin dış yüzeyi 18 ayar altın kaplama ile parlatılıyor. Bu kaplama, ödüle o ünlü altın rengini kazandırırken, aynı zamanda dayanıklılık sağlayarak uzun yıllar boyunca korunmasına imkan tanıyor. Eğer ödül tamamen saf altından yapılmış olsaydı, 23 santimetre çapındaki bir topun ağırlığı 123 kilogramı aşacak ve taşınması imkansız hale gelecekti.

1983 yılından bu yana günümüzdeki tasarımıyla verilen Ballon d’Or, altın kaplamanın yanı sıra içerdiği farklı bileşenlerle de dikkat çekiyor. Kazanan futbolcunun adı ödül töreninden sonra işleniyor ve her yıl aynı boyutlarda, aynı işçilikle üretiliyor. Kadın futbolcular için de 2018 yılından itibaren aynı tasarımla ödül verilmeye başlandı.

BALLON D'OR NEYDEN YAPILIYOR?

Ballon d’Or’un temel malzemesi pirinçten oluşuyor. İki adet pirinç levha, lehimlenerek futbol topu şekline getiriliyor. Ardından bu boşluk, balmumu kıvamında erimiş bir maddeyle dolduruluyor. Böylece hem dayanıklı hem de hafif bir yapı elde ediliyor. Bu iskelet, ödülün temelini oluştururken, dış kısmı 18 ayar altın kaplama ile kaplanarak son görünümüne kavuşturuluyor.

Trofeyi benzersiz kılan bir diğer unsur ise tabanında kullanılan pirit kristali. Halk arasında “aptal altını” ya da “sahte altın” olarak bilinen pirit, doğal parlaklığı sayesinde gerçek altına oldukça benziyor. Paris’teki ünlü kuyumcu atölyesi Mellerio dits Meller tarafından özel olarak seçilen pirit blokları, doğal yapıları nedeniyle her Ballon d’Or’un birbirinden farklı olmasını sağlıyor.

BALLON D'OR DEĞERİ NE KADAR?

Ballon d’Or’un maddi değeri, görünüşüne kıyasla oldukça mütevazı. Pirinç, pirit, balmumu dolgu ve 18 ayar altın kaplama gibi malzemelerle üretilen ödülün toplam maliyeti yaklaşık 3.000 Euro civarında hesaplanıyor.

Ancak Ballon d’Or’un asıl değeri, sembolik gücünde yatıyor. Dünyanın en iyi futbolcularına verilen bu ödül, kariyerleri taçlandıran bir simge haline gelmiş durumda. Kültürel ve sportif prestiji nedeniyle, ödülün değerinin 500.000 Euro’nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Kazanan futbolculara doğrudan para ödülü verilmezken, kulüplerin sözleşmelerindeki özel bonus maddeleri sayesinde milyonlarca Euro’luk ek gelir elde edilebiliyor.

BALLON D'OR KAÇ KİLO, AĞIRLIĞI NE KADAR?

Ballon d’Or’un toplam yüksekliği 31 santimetre, çapı ise 23 santimetre olarak belirlenmiş durumda. Ağırlığı yaklaşık 7,2 kilogram civarında geliyor.

Üretim süreci ise yaklaşık 100 saatlik el işçiliği gerektiriyor. Beş farklı ustanın elinden geçen ödül, lehimleme, doldurma, oyma, kazıma, parlatma ve altın kaplama işlemlerinden oluşuyor. France Football logosu ve ödülün verildiği yıl trofeye törenden önce kazınıyor, kazanan futbolcunun adı ise ödül töreninden sonra ekleniyor.