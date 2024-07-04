Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı

Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
04 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:30
Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı

Ceza’nın müzik kariyerine saygı ve minnet amacıyla Oğuzhan Uğur tarafından düzenlenen Saygı konser gecesinde sahne alan Baneva izleyicilerini sahne performansıyla etkiledi.

2018’in Temmuz ayında çıkardığı “İhtiyacım Var” şarkısıyla popüler olan Baneva, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Saygı1 konser gecesinde rapçi Ceza’nın şarkısı olan Holocaust’u seslendirdi.

SAYGI1 CEZA KONSERİ BANEVA HOLOCAUST PERFORMANSI

25 Haziran 2024 Salı günü İstanbul Ora Arena’da gerçekleşen Saygı1 konser gecesinde sahne alan Baneva, rapçi Ceza’nın “Holocaust” ve “Feyz Al” şarkılarını seslendirdi.  Sahne şovuyla kendine hayran bırakan Baneva’nın performansını izleyici coşkulu alkışlarla ödüllendirdi.

Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı - 1. Resim

BANEVA KİMDİR?

8 Haziran 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Baneva gerçek adıyla Alp Ekici, 12 yaşından itibaren rap müziğe ilgi duydu.

24 yaşındaki Baneva Temmuz 2018 tarihinde çıkardığı “İhtiyacım Var” şarkısıyla dinleyenlerin beğenisini kazandı. Sırasıyla “Yok” , “En Yükseklere”, “Kabullen Artık” şarkılarını çıkaran Alp Ekici oldukça yoğun hayran kitlesine sahip oldu.

BANEVA ALBÜMLERİ NELER?

Baneva 30 Nisan 2021 tarihinde MANIFESTOR ve 2023 yılında BLEND adlı albümleri yayınladı.

Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı - 2. Resim

BANEVA ŞARKILARI HANGİLERİ?

İhtiyacım Var 
Yok 
Yükseklere 
YSIV 
Kabullen Artık 
İstiyorum 
Peşindeyim 
Hiçbiri 
Her Baktığımda 
UNNAMED V1 
Güneşim 
IKONIK 
Tek Tabanca 
Before the MANEN 
FLU (2022)
Dalavere
Salladım Zarları
Terk Etmek İstedim 
Hızlı Tren

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...