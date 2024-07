Baneva Saygı1 konserindeki Holocaust performansıyla izleyenleri hayran bıraktı

04 Temmuz 2024 16:27 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:30

2018’in Temmuz ayında çıkardığı “İhtiyacım Var” şarkısıyla popüler olan Baneva, 25 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Saygı1 konser gecesinde rapçi Ceza’nın şarkısı olan Holocaust’u seslendirdi.

SAYGI1 CEZA KONSERİ BANEVA HOLOCAUST PERFORMANSI

25 Haziran 2024 Salı günü İstanbul Ora Arena’da gerçekleşen Saygı1 konser gecesinde sahne alan Baneva, rapçi Ceza’nın “Holocaust” ve “Feyz Al” şarkılarını seslendirdi. Sahne şovuyla kendine hayran bırakan Baneva’nın performansını izleyici coşkulu alkışlarla ödüllendirdi.

BANEVA KİMDİR?

8 Haziran 2000 tarihinde Konya’da dünyaya gelen Baneva gerçek adıyla Alp Ekici, 12 yaşından itibaren rap müziğe ilgi duydu.

24 yaşındaki Baneva Temmuz 2018 tarihinde çıkardığı “İhtiyacım Var” şarkısıyla dinleyenlerin beğenisini kazandı. Sırasıyla “Yok” , “En Yükseklere”, “Kabullen Artık” şarkılarını çıkaran Alp Ekici oldukça yoğun hayran kitlesine sahip oldu.

BANEVA ALBÜMLERİ NELER?

Baneva 30 Nisan 2021 tarihinde MANIFESTOR ve 2023 yılında BLEND adlı albümleri yayınladı.

BANEVA ŞARKILARI HANGİLERİ?

İhtiyacım Var

Yok

Yükseklere

YSIV

Kabullen Artık

İstiyorum

Peşindeyim

Hiçbiri

Her Baktığımda

UNNAMED V1

Güneşim

IKONIK

Tek Tabanca

Before the MANEN

FLU (2022)

Dalavere

Salladım Zarları

Terk Etmek İstedim

Hızlı Tren