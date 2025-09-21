Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Barcelona Getafe maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Maç kadrosu, muhtemel ilk 11

Barcelona - Getafe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. La Liga'nın 5. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma bugün saat 22.00'de gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından Barcelona - Getafe maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

'nın 5. hafta maçları kapdığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Katalon devi kendi evinde ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Barcelona - Getafe maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

BARCELONA - GETAFE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak olan Barcelona - Getafe maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ve ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona ligin ilk 4 haftasında oynadığı karşılaşmaların 3'ünden galibiyet, 1'inden ise beraberlik alarak 10 puan topladı. Maç eksiğiyle Real Madrid'in 5 puan gerisinde olan Katalon devi, Getafe karşılaşmasından galibiyet alarak farkı 2'ye indirmeyi hedefliyor.

Getafe ise sezona iyi bir başlangıç yaparak 4 maçta, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 9 puan toplayan Getafe 6. sırada yer alıyor. Getafe, Barcelona'yı yenerek 2. sıraya yerleşmeyi hedefliyor.

BARCELONA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Barcelona - Getafe maçı açıklanan bilgilere göre bugün (21 Eylül 2025 Pazar) saat 22.00'de başlayacak.

BERCELONA - GETAFE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Barcelona'da karşıaşma öncesinde 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Lamine Yamal, Gavi, Alejandro Balde ve Ter Stegen karşılaşmada forma giyemeyecek. Getafe ise tam kadro sahada olacak.

Barcelona - Getafa karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Kounde, E Garcia, Araujo, Martin; De Jong, Pedri; Raphinha, Olmo, Rashford; Torres

Getafe: Soria; Dakonam, Abqar, Duarte; Femenia, Martin, Milla, Arambarri, Rico; Mayoral, Liso

