Aktüel


 Sumru Tarhan

Bartın yangın nerede çıktı? Bartın Amasra orman yangını son dakika

Bartın Amasra son dakika yangınıyla mücadele başladı. Havaların ısınmasının ardından rüzgar da şiddetini yurdun dört bir yanında artırdı. 15 Ağustos günü Bartın'da başlayan yangında son durum bilgileri paylaşılırken yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Bartın Amasra yangın son dakika son durumuna ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve 'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan için ihbar yapılırken ekipler olay yerine sevk ediliyor.

15 Ağustos günü öğle saatlerinde Bartın'da yükselen dumanlar endişeli anlar yaşanmasına sebep oldu. 'nin dört bir yanında orman yangınları ile mücadele sürerken bir haber de Bartın'dan geldi. Son dakika yangını ile ekipler olay yerin sevk edildi, çalışmalar başladı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan desteği ile yangının kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.

Bugün öğle saatlerinde yükselen dumanların ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Bartın'ın Amasra ilçesi Ahatlar köyü civarında başlayan yangın rüzgarın etkisi nedeniyle kolay kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

#türkiye
#orman yangını
#bartın
#amasra
#Aktüel
