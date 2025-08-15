Bartın yangın nerede çıktı? Bartın Amasra orman yangını son dakika

Kocaeli, Bursa, Zonguldak ve Bartın'da orman yangınları ile mücadele sürüyor. Bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını için ihbar yapılırken ekipler olay yerine sevk ediliyor.

BARTIN YANGIN SON DAKİKA AMASRA ORMAN YANGINI

15 Ağustos günü öğle saatlerinde Bartın'da yükselen dumanlar endişeli anlar yaşanmasına sebep oldu. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları ile mücadele sürerken bir haber de Bartın'dan geldi. Son dakika Amasra yangını ile ekipler olay yerin sevk edildi, çalışmalar başladı. İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan desteği ile yangının kısa sürede söndürülmesi bekleniyor.

BARTIN AMASRA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bugün öğle saatlerinde yükselen dumanların ardından ekipler olay yerine sevk edildi. Bartın'ın Amasra ilçesi Ahatlar köyü civarında başlayan yangın rüzgarın etkisi nedeniyle kolay kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi sürüyor.