Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki maç saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor’un deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen Bein Sports aboneleri yayın akışına erişebilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar, mevcut abonelikleri üzerinden platformun resmi internet sitesi veya uygulamaları aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek. Mücadeleyi online olarak izlemek isteyenler ise Bein Sports’un dijital hizmetlerine giriş yaparak yayın kalitesine erişim sağlayabilecek.

Karşılaşma aynı zamanda TOD TV üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. TOD TV aboneleri, maç yayınına internet bağlantısı bulunan tüm akıllı cihazlar üzerinden erişebilecek. Telefon, tablet, bilgisayar ve uyumlu televizyon cihazlarında çalışan platform, kullanıcıların mücadeleyi istedikleri ekranda takip etmelerine olanak tanıyor. TOD abonesi olanlar, uygulama ve web sitesi aracılığıyla yayına erişim sağlayabilecek.

Başakşehir 11: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Başakşehir Trabzonspor mücadelesini şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında Bahreyn’de beIN SPORTS 6 yer alıyor. Bu kanal üzerinden karşılaşmayı takip eden izleyiciler, yayın akışı doğrultusunda maçı şifresiz şekilde izleyebilecek. Ayrıca Bosna Hersek’te yayın yapan Sport Klub 3 HR de maçı şifresiz olarak sporseverlere aktarıyor.

Bahreyn: beIN SPORTS 6

Bosna Hersek: Sport Klub 3 HR

