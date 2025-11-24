Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Başakşehir Trabzonspor canlı yayın ile ekranlara geliyor! Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor, bu akşam deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililer, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden galibiyet almak için sahaya çıkacak. İşte Başakşehir Trabzonspor canlı maç yayın bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 19:24

ile RAMS , ligde 35. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul’daki maç saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor’un deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen Bein Sports aboneleri yayın akışına erişebilecek. Bunun yanı sıra kullanıcılar, mevcut abonelikleri üzerinden platformun resmi internet sitesi veya uygulamaları aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilecek. Mücadeleyi online olarak izlemek isteyenler ise Bein Sports’un dijital hizmetlerine giriş yaparak yayın kalitesine erişim sağlayabilecek.

Karşılaşma aynı zamanda TOD TV üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. TOD TV aboneleri, maç yayınına internet bağlantısı bulunan tüm akıllı cihazlar üzerinden erişebilecek. Telefon, tablet, bilgisayar ve uyumlu televizyon cihazlarında çalışan platform, kullanıcıların mücadeleyi istedikleri ekranda takip etmelerine olanak tanıyor. TOD abonesi olanlar, uygulama ve web sitesi aracılığıyla yayına erişim sağlayabilecek.

Başakşehir Trabzonspor 11'leri şöyle:

Başakşehir 11: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Ebosele, Umut, Kemen, Deniz, Shomurodov, Harit, Selke.

Trabzonspor 11: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Visca, Zubkov, Augusto, Onuachu.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Başakşehir Trabzonspor mücadelesini şifresiz yayınlayan yabancı kanallar arasında Bahreyn’de 6 yer alıyor. Bu kanal üzerinden karşılaşmayı takip eden izleyiciler, yayın akışı doğrultusunda maçı şifresiz şekilde izleyebilecek. Ayrıca Bosna Hersek’te yayın yapan Sport Klub 3 HR de maçı şifresiz olarak sporseverlere aktarıyor.

Başakşehir Trabzonspor maçını veren kanallar:

Bahreyn: beIN SPORTS 6

Bosna Hersek: Sport Klub 3 HR

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR HANGİ KANALDA?

Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki mücadele Türkiye’de Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. İzleyiciler, Bein Sports’un ilgili spor kanalını açarak karşılaşmayı takip edebilecek. Yayın saatinin yaklaşmasıyla birlikte kanal, maç öncesi programını da izleyicilere sunacak. Bu kapsamda maç başlamadan önce analizler ve son bilgiler ekranlara getirilecek.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Dijital platformlardan izleme sağlayacak kullanıcılar ise Bein Sports’un online sistemleri üzerinden yayın akışına ulaşabilecek. TV yayınına alternatif olarak dijital erişim sağlayan platform, kullanıcıların hesapları üzerinden maç yayınını internet bağlantısı ile birlikte izlemesine imkan tanıyacak.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Türkiye’de karşılaşmayı izlemek isteyenler Bein Sports kanalına abone olarak yayına erişim sağlayabiliyor. Yayın platformu, kullanıcıların televizyon veya mobil uygulamaları üzerinden canlı maç akışını takip etmelerine imkân tanıyor. İzlemek isteyen kullanıcıların aktif bir aboneliklerinin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca platformun resmi web sitesi ve uygulaması üzerinden giriş yapılarak da maç izlenebiliyor.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Başakşehir Trabzonspor maçını TOD TV üzerinden takip etmek isteyenler ise TOD abonesi olarak internet üzerinden yayına ulaşabiliyor. TOD TV üyeleri, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon gibi cihazlarda özelliğini kullanabiliyor. Böylece karşılaşma hem evden hem de dışarıdan kolayca izlenebiliyor. Aboneler, maç saatinde uygulama üzerinden canlı yayını başlatarak yayın akışına dahil olabiliyor.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI LİNK

Karşılaşmanın resmi yayıncısı olan Bein Sports, mücadelenin canlı yayınını kendi platformu üzerinden izleyicilere ulaştırıyor. Bein Sports aboneleri, platformun uygulaması, web sitesi veya uydu yayınları aracılığıyla karşılaşmayı canlı olarak takip edebiliyor. Resmi yayın akışı doğrultusunda maçın tüm bölümleri kesintisiz olarak ekranlara geliyor.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Dijital ortamda izlemek isteyenler, Bein Sports’un çevrim içi platformuna giriş yaparak yayın bağlantısına erişebiliyor. Karşılaşmayı internet üzerinden takip etmek isteyen aboneler, mobil cihazlar dahil tüm uyumlu sistemler üzerinden canlı yayına ulaşabiliyor. TOD TV kullanıcıları da kendi hesapları üzerinden karşılaşmayı internet bağlantısıyla birlikte takip edebilecek.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Başakşehir Trabzonspor maçını şifresiz izlemek isteyenler için belirli yabancı kanallar yayın yapıyor. Bahreyn’de beIN SPORTS 6 ve Bosna Hersek’te Sport Klub 3 HR, karşılaşmayı şifresiz olarak yayınlıyor. Bu yayınlar yalnızca ilgili ülkelerdeki erişim koşulları dahilinde izlenebiliyor.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bu nedenle Türkiye’de mücadelenin tamamını izlemek isteyenler, resmi yayıncılar Bein Sports veya TOD TV üzerinden karşılaşmayı takip edebiliyor. Şifresiz erişim yalnızca yabancı ülkelerdeki bölgesel kanallar tarafından sağlandığı için Türkiye içinden bu yayınların izlenmesi sağlanamıyor. Yayını takip etmek için resmi platform aboneliği gerekiyor.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Başakşehir Trabzonspor maçını canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler Bein Sports ekranlarından maçı canlı yayın ile anbean takip edebilecekler. Türkiye’de maçın resmi yayın hakkı bu platformda bulunuyor. Yayını televizyon, bilgisayar veya akıllı telefon üzerinden izlemek mümkün oluyor. Böylece karşılaşma farklı cihazlarda yüksek yayın kalitesiyle takip edilebiliyor.

Başakşehir Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bunun yanı sıra TOD TV aboneleri de maçı canlı izleyebiliyor. TOD’un mobil uygulaması ve web platformu üzerinden giriş yapan kullanıcılar, internet bağlantısına sahip oldukları sürece karşılaşmayı takip edebiliyor. Mücadele, canlı yayın akışı kapsamında maç boyunca kesintisiz şekilde ekrana geliyor.

ETİKETLER
#başakşehir
#trabzonspor
#canlı yayın
#beın sports
#Türk Süper Ligi
#Tod Tv
#Futbol Maçı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.