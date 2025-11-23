BEDAŞ açıkladı! Sarıyer, Bağcılar, Eyüpsultan…Hafta sonu İstanbul’da birçok ilçede elektrikler kesilecek!

23 Kasım Pazar günü İstanbulluların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilçede birden elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kapsamsa kurum tarafından yapılan paylaşımda elektriklerin neden kesileceği, kesintinin saat kaçta başlatıp saat kaçta biteceği ve hangi mahallelerin etkileneceğine dair bilgiler yer aldı.