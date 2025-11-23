BEDAŞ açıkladı! Sarıyer, Bağcılar, Eyüpsultan…Hafta sonu İstanbul’da birçok ilçede elektrikler kesilecek!

Kategoriler
İstanbul
BEDAŞ İstanbulluları uyardı. Hafta sonu (23 Kasım Pazar) Sarıyer, Bağcılar ve Eyüpsultan başta olmak üzere İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamındaki kesintiler kimi bölgelerde kısa süreli olurken, kimi bölgelerde ise gün boyu devam edecek. İşte 23 Kasım 2025 İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar…
23 Kasım Pazar günü İstanbulluların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre birçok ilçede birden elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kapsamsa kurum tarafından yapılan paylaşımda elektriklerin neden kesileceği, kesintinin saat kaçta başlatıp saat kaçta biteceği ve hangi mahallelerin etkileneceğine dair bilgiler yer aldı.
BEDAŞ elektrik kesintileri planlı bir şekilde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gerçekleşirken, anlık gelişen arızalar için de kurum tarafından çalışmalar yapılıyor. İstanbul elektrik kesintisi listesinde yer almayan ancak bulunduğu konut veya iş yerinde elektrik kesintisiyle karşılaşan vatandaşlar durumu BEDAŞ’a bildirip ihbarda bulunabiliyor.
Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr internet adresinde Planlı Kesintiler bölümünde kamuoyu ile paylaşılırken, BEDAŞ’ın 186 numaralı telefon hattı da hem planlı kesintiler hem de anlık arızalar için vatandaşlara hizmet veriyor.