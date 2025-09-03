Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Sürücüler güncel fiyatları yakından takip ederken, sektör kaynakları motorin fiyatlarında yeni bir artış beklentisine dikkat çekiyor.

MOTORİNE ZAM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 2,10 TL zam yapılması bekleniyor. Çarşamba günü ise benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Böylece Perşembe gününden itibaren motorin fiyatlarının yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin fiyatlarının yönünü belirleyen ana etkenler olarak gösteriliyor.

BENZİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Sektörden gelen bilgilere göre benzin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü de benzin fiyatlarında değişiklik yapılmazken, önümüzdeki günlerde motorine uygulanacak zam dışında benzin fiyatlarının aynı seviyede kalacağı belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Eylül 2025 Çarşamba günü akaryakıt fiyatları şehirler bazında farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL ve LPG 25,88 TL olarak satışa sunuluyor.

Ankara’da benzin fiyatı 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL seviyesinde yer alıyor. İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL ve LPG 26,33 TL’den satılıyor.