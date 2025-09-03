Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda

Benzine motorine zam beklentisi sonrası araç sahipleri motorine zam son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektörden alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında yeniden artış beklentisi gündeme geldi. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 23:49

, fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Sürücüler güncel fiyatları yakından takip ederken, sektör kaynakları fiyatlarında yeni bir artış beklentisine dikkat çekiyor.

MOTORİNE ZAM NE ZAMAN?

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 2,10 TL zam yapılması bekleniyor. Çarşamba günü ise , motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim uygulanmadı. Böylece Perşembe gününden itibaren motorin fiyatlarının yeniden yükselmesi öngörülüyor.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, motorin fiyatlarının yönünü belirleyen ana etkenler olarak gösteriliyor.

Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda

BENZİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN ZAM GELECEK?

Sektörden gelen bilgilere göre benzin fiyatlarında herhangi bir artış ya da indirim beklenmiyor. 3 Eylül 2025 Çarşamba günü de benzin fiyatlarında değişiklik yapılmazken, önümüzdeki günlerde motorine uygulanacak zam dışında benzin fiyatlarının aynı seviyede kalacağı belirtiliyor.

Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

3 Eylül 2025 Çarşamba günü fiyatları şehirler bazında farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 52,84 TL, motorin 52,15 TL, LPG ise 26,51 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 52,69 TL, motorin 52,03 TL ve LPG 25,88 TL olarak satışa sunuluyor.

Benzine motorine zam ne zaman? Akaryakıta zam yolda

Ankara’da benzin fiyatı 53,63 TL, motorin 53,09 TL, LPG ise 26,40 TL seviyesinde yer alıyor. İzmir’de ise benzin 53,95 TL, motorin 53,43 TL ve LPG 26,33 TL’den satılıyor.

ETİKETLER
#döviz kuru
#benzin
#motorin
#akaryakıt
#brent petrol
#akaryakıt fiyatları
#benzin fiyatları
#akaryakıt zammı
#Motorin Zammı
#Motorin Zammı
#Motorine Zam
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.