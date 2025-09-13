Beşiktaş Başakşehir maç kadrosunda kimler eksik? BJK muhtemel ilk 11 kadrosu

İstanbul
Milli aranın ardından Beşiktaş Başakşehir maçı bu akşam oynanacak. 20.00'de başlayacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken muhtemel ilk 11 kadrosu da merak edildi.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçın hakemi Alper Akarsu olarak belirlendi. Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke bu akşam forma giyemezken Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi, Gabriel Paulista ve Mustafa Hekimoğlu forma giymeyecek.
Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Beşiktaş: Mert, Jurasek, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Cengiz, Orkun, Demir Ege, Rafa Silva, Cerny, Abraham
Başakşehir'in muhtemel kadrosu ise şöyle:
Başakşehir: Deniz, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Shomurodov