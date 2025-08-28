Beşiktaş Konferans Ligi maçı CANLI hangi kanalda? Lausanne maçı başlıyor

UEFA Konferans Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Beşiktaş, İsviçre ekibi Lausanne’ı konuk edecek rövanş maçında sahadan avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ KONFERANS MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Lausanne arasında oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Tüpraş Stadı’nda yapılacak mücadeleyi Jakob Kehlet yönetecek. Danimarkalı hakemin yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus üstlenecek. İlk maçta İsviçre’de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak turu geçmek istiyor.

Karşılaşma Show TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Digiturk, D-Smart, Türksat Kablo TV ve Teledünya gibi platformlardan da Show TV frekansları üzerinden izlenebilecek. İnternetten ise Show TV resmi internet adresinden canlı yayınla takip edilebilecek.

Beşiktaş Lausanne-Sport maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu:

Beşiktaş 11’i: Mert Günak, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Taylan, Orkun, Ndidi, Rafa Silva, Joao Mario, Abrahamt.

Lausanne-Sport 11’i: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Diakite, Butler-Oyedeji.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE CANLI İZLE

Müsabaka, Türkiye’de futbolseverlere farklı platformlardan izleme imkânı sunuyor. Digiturk 22. kanalda, Digiturk Show TV HD 322. kanalda, D-Smart 23. kanalda, Türksat Kablo TV üzerinden S 08’inci kanalda ve Teledünya sayısal kablo TV şebekesinde 24’üncü kanalda şifresiz olarak yayınlanacak.

Uydu üzerinden Beşiktaş Lausanne maçını isteyenler için Türksat 4A uydusu üzerinden Show TV yayın frekansları paylaşılmış durumda. Beşiktaş Lausanne maçını izlemek isteyen taraftarlar televizyonlarının uydu ayarlarını bu bilgilere göre düzenleyerek yayını takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE-SPORT NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş Lausanne maçını izlemek isteyenler Show TV’nin ulusal yayınından karşılaşmayı takip edebilecek. Aynı zamanda internet üzerinden de Show TV’nin resmi web adresi aracılığıyla Beşiktaş Lausanne canlı yayın erişimi sağlanacak.

SHOW TV BEŞİKTAŞ LAUSANNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Beşiktaş Lausanne maçı Show TV ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler ek bir ücret ödemeden ve abonelik gerektirmeden maçı izleme imkanına sahip olacak.

Hem standart yayın hem de HD yayın seçenekleri üzerinden taraftarlara ulaşacak olan Show TV, Türksat 4A uydusu üzerinden de Beşiktaş Lausanne maç yayını yapacak. Türkiye genelinde isteyen herkes Beşiktaş Lausanne maçını izleyebilecek.

SHOW TV BEŞİKTAŞ LAUSANNE CANLI İZLE

Show TV yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden iki farklı frekanstan izlenebiliyor. Standart yayın için 12219 MHz frekansında yatay polarizasyon, 6500 symbol rate ve 3/4 FEC ayarları geçerli. HD yayın için ise 12209 MHz frekansında yatay polarizasyon, 10000 symbol rate ve 3/4 FEC ayarları bulunuyor.

İzleyiciler, bu frekans bilgilerini televizyonlarına girerek Show TV’nin hem standart hem de HD yayınını sorunsuz bir şekilde izleyebilecekler.