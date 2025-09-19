Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bu akşamın maç programına göre Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oluyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan BJK, 6 puan ile serüvenine devam ediyor. Bugün oynanacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER YOK?

Bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Orkun Kökçü yer almazken sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi de bu akşam forma giymeyecek.