Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala BJK maçını hangi kanal veriyor duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:43

'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bu akşamın maç programına göre , 'ye konuk oluyor.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan müsabaka 20.00'de başlarken Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan BJK, 6 puan ile serüvenine devam ediyor. Bugün oynanacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Djalo, Felix, Jurasek, Cerny, Demir Ege Jota Silva, Rafa Silva, Cengiz, Abraham.

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Rhaldney, Dennis, Cherni, Arda, Olaitan, Janderson, Juan.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER YOK?

Bu akşam 20.00'de oynanacak olan karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Orkun Kökçü yer almazken sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi de bu akşam forma giymeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş Göztepe maçında kimler eksik, sakat? Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#göztepe
#süper lig
#Macaristan Ziyaretleri
#Canlı Yayında
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.