TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Göztepe maçında kimler eksik, sakat? Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 6. haftada Beşiktaş Göztepe maçı oynanacak. Nefeslerin tutulduğu maça saatler kala Beşiktaş maçında kimler eksik, sakat belli oldu.

Beşiktaş Göztepe maçında kimler eksik, sakat? Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik
|
19.09.2025
11:13
|
19.09.2025
11:13

Trendyol 'in 6. haftasında bugün oynanacak olan maçında hangi oyuncuların olmadığı merakla araştırılıyordu.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlarken futbolseverler heyecanla maçı bekliyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan maçta Beşiktaş'ın 3 eksiği bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı 'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları ve Wilfred Ndidi müsabakada yer almayacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva ise şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Beşiktaş Göztepe maçında kimler eksik, sakat? Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

Süper Lig'de bu akşam 20.00'de başlayacak olan BJK Göztepe maçı için bekleyiş sürerken kırmızı kart cezalısı olan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. Kökçü cezalı olması nedeniyle forma giyemezken Salih Uçan ve Wilfred Ndidi sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

#beşiktaş
#göztepe
#süper lig
#orkun kökçü
#salih uçan
#Wilfred Ndidi
#Aktüel
