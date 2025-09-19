Beşiktaş Göztepe maçında kimler eksik, sakat? Beşiktaş'ta 3 futbolcu eksik

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak olan Beşiktaş Göztepe maçında hangi oyuncuların olmadığı merakla araştırılıyordu.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlarken futbolseverler heyecanla maçı bekliyor. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan maçta Beşiktaş'ın 3 eksiği bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlığı bulunan orta saha oyuncuları Salih Uçan ve Wilfred Ndidi müsabakada yer almayacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva ise şans verilmesi durumunda forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇINDA KİMLER CEZALI?

