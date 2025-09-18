Beşiktaş'ta yeni dönem: Resmi açıklama geldi!

Beşiktaş'ta yönetimsel hamleler devam ediyor. Serdal Adalı idaresindeki Kartal, futbol yapılanması için Serkan Reçber ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN SERKAN REÇBER DUYURUSU

"Başkanımız Serdal Adalı’nın dün Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine getirildiğini duyurduğu Serkan Reçber, bugün itibarıyla çalışmalara başlamıştır. Serkan Reçber’e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

https://x.com/Besiktas/status/1968650411935482263

SERKAN REÇBER EN SON HANGİ KULÜPTEYDİ?

Deneyimli spor yöneticisi, uzun yıllardır Kasımpaşa'da çalışıyordu.