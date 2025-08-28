Beşiktaş yenilirse elenecek mi? Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşaması şansı

Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet tarafından yönetilecek olan Beşiktaş Lausanne maçı için bekleyiş devam ediyor. Bu akşam 20.00'de başlayacak olan müsabakada Beşiktaş'ın yenilmesi durumunda elenip elenmeyeceği de taraftarın gündeminde.

BEŞİKTAŞ YENİLİRSE ELENECEK Mİ 2025?

Dünyanın her yerinden takip edilen Konferans Ligi'nde bu akşam Beşiktaş Lausanne maçı yonanacak. Tüpraş Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak olan karşılaşmanın hakemi Jakob Kehlet olurken yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Martin Markus yapacak. Siyah beyazlı ekip bu akşam rakibini yenerse lig aşamasına katılmaya hak kazanacak. BJK bu akşam yenilmesi durumunda Avrupa kupalarına veda etmiş olacak. İlk karşılaşma 1-1 berabere biterken Beşiktaş'ın lig aşaması şansı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ LAUSANNE İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam 20.00'de başlayacak olan maç sonrasında lig aşamasına katılacak olan takım belli olacak. İki takım arasında oynanan ilk maçın sonucu 1-1 olarak sonuçlanmıştı. Maçın beraberlikle bitmesi nedeniyle iki takımın da lig aşamasına çıkma şansı eşit oluyor. Siyah beyazlı ekip rakibini yenerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ UEFA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Siyah beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan isimler şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu.