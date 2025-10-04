Beşiktaş’ın golünü kim attı? GS BJK derbisinde ilk yarı

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği GS BJK derbisinde ilk gol sesi geldi. Beşiktaş, rakibinin kale ağlarını havalandırırken Beşiktaş Galatasaray golleri kim attı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan GS BJK derbisinde yarış sürerken siyah beyazlı ekip ilk yarıda 1-0'lık skorla önde ilerliyor. Beşiktaş'ın golünü Tammy Abraham kaydederken ilk yarı devam ediyor. Karşılaşmanın sonucunu haberimizden takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Süper Lig'de bu akşam oynanan GS BJK derbisinde ilk gol siyah beyazlı ekipten geldi. Maçın ilk yarısında Tammy Abraham'ın golünü Orkun Kökçü'nün sağ çaprazdan dönen topunu tamamladı. Böylece BJK 12. dakikasında maçta öne geçti.