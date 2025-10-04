Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Aktüel
Beşiktaş’ın golünü kim attı? GS BJK derbisinde ilk yarı

RAMS Park'ta bugün oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde heyecan dorukta. İlk yarıda 1-0'lık skorla önde ilerleyen Beşiktaş'ın golünü kim attı merak edilirken maç kaç kaç bitti araması da yükseliyor. Galatasaray Beşiktaş derbisinde mücadele sürerken maçın ilk yarısında BJK, durumu 1-0 öne getirdi.

Beşiktaş'ın golünü kim attı? GS BJK derbisinde ilk yarı
Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği GS BJK derbisinde ilk gol sesi geldi. Beşiktaş, rakibinin kale ağlarını havalandırırken Beşiktaş Galatasaray golleri kim attı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Trendyol 'in 8. haftasında oynanan GS BJK derbisinde yarış sürerken siyah beyazlı ekip ilk yarıda 1-0'lık skorla önde ilerliyor. Beşiktaş'ın golünü kaydederken ilk yarı devam ediyor. Karşılaşmanın sonucunu haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş’ın golünü kim attı? GS BJK derbisinde ilk yarı

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Süper Lig'de bu akşam oynanan GS BJK derbisinde ilk gol siyah beyazlı ekipten geldi. Maçın ilk yarısında Tammy Abraham'ın golünü 'nün sağ çaprazdan dönen topunu tamamladı. Böylece BJK 12. dakikasında maçta öne geçti.

