Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Beşiktaş arasındaki en farklı skorlar! GS BJK en farklı mağlubiyet ve galibiyet maçları

Süper Lig'de bu akşam GS BJK derbisi oynanacak. Nefes kesen maça saatler kala Galatasaray Beşiktaş arasındaki en farklı skorlar yeniden gündeme geldi. GS BJK arasındaki en farklı mağlubiyet ve galibiyet skorlarını sizler için derledik.

Galatasaray Beşiktaş arasındaki en farklı skorlar! GS BJK en farklı mağlubiyet ve galibiyet maçları
Haber Merkezi
04.10.2025
04.10.2025
saat ikonu 19:21

Trendyol 'de bu akşam oynanacak olan maçı için heyecan devam ederken GS BJK arasındaki en farklı skorlar merak edildi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ EN FARKLI SKORLAR

GS BJK arasında en farklı skor 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında yaşandı. GS, Beşiktaş'ı 9-2 yenerek başarı gösterdi. Galatasaray, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı.

Galatasaray Beşiktaş arasındaki en farklı skorlar! GS BJK en farklı mağlubiyet ve galibiyet maçları

Beşiktaş rakibi karşısında farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve 3 Ağustos 2024'te 5-0'lık skorlarla elde etmeyi başardı. BJK, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.

Galatasaray Beşiktaş arasındaki en farklı skorlar! GS BJK en farklı mağlubiyet ve galibiyet maçları

GS BJK ARASINDAKİ EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maçta 11 kez gol kaydedildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol olurken kalan 358 maçta seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti. Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı ve filelere toplam 9'ar gol gitti.

