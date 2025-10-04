Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? GS BJK maçını nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı arttı

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izlemek isteyenlerin sayısı arttı. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek olan Beşiktaş maçı canlı izleme linkini araştıranların sayısı artmaya devam ediyor. Süper Lig'de oynanacak olan müsabakanın yayın bilgileri paylaşıldı.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? GS BJK maçını nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 19:32

Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbisine dakikalar kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçını canlı nereden izleyebilirim diyenler ise yayın bilgilerini araştırıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak dev için dakikalar kaldı. İki takım da galip gelerek şampiyonluk yarışına devam etmek isterken müsabaka RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 kanalından GS BJK derbisini izleyebilecek.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? GS BJK maçını nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı arttı

GS BJK MAÇINI CANLI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisine dakikalar kaldı. Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan maç canlı ve şifreli olarak beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak.

Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? GS BJK maçını nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı arttı

DERBİ NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'de heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş maçına saatler kaldı. Dev derbi canlı olarak beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Milyonlarca taraftar maçı canlı olarak izleyebilecek.

