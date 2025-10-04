Galatasaray Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? GS BJK maçını nereden izleyebilirim diyenlerin sayısı arttı

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Beşiktaş derbisine dakikalar kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçını canlı nereden izleyebilirim diyenler ise yayın bilgilerini araştırıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam 20.00'de oynanacak dev derbi için dakikalar kaldı. İki takım da galip gelerek şampiyonluk yarışına devam etmek isterken müsabaka RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 kanalından GS BJK derbisini izleyebilecek.

GS BJK MAÇINI CANLI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisine dakikalar kaldı. Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak olan maç canlı ve şifreli olarak beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak.

DERBİ NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig'de heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş maçına saatler kaldı. Dev derbi canlı olarak beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Milyonlarca taraftar maçı canlı olarak izleyebilecek.