SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Singo neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Kaç maç olmadığı taraftarın gündeminde

Bugün oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde Singo koştuğu anlarda arka adalesini tuttu. Yaşanan sakatlık sonrasında tedbir amaçlı kenara alınırken taraftarlar Singo sakatlandı mı, neden çıktı araştırmasına başladı.

Singo neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Kaç maç olmadığı taraftarın gündeminde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 20:25

Futbolseverlerin heyecanla izlediği derbide heyecan sürerken 'ın oyuncusu Singo'nun arka adalesini tuttuğu anlar dikkat çekti.

SİNGO NEDEN OYUNDAN ÇIKTI, SAKATLANDI MI?

Futbolseverlerin izlediği GS BJK derbisinin ilk yarısında Singo'nun arka adalesini tutmasının ardından dakika 24'te yerini Sallai'ye bırakıyor. Singo'nun nedeniyle oyundan çıkmasının ardından yerini arkadaşına bırakıyor. Arka adalesi sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan oyuncunun kaç maç olmayacağı önümüzdeki günlerde kulüp tarafından yapılan açıklama ile duyurlacak.

Singo neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Kaç maç olmadığı taraftarın gündeminde

SİNGO KAÇ MAÇ YOK?

BJK GS derbisinde arka adalesini tutarak tedbir amaçlı kenara alınan Singo'nun sakatlık durumu hakkında şu an için açıklama bulunmazken önümüzdeki günlerde kaç maç olmayacağı veya sakatlığının önemsiz olduğuna dair açıklama yapılacakır.

