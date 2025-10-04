Singo neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Kaç maç olmadığı taraftarın gündeminde

Futbolseverlerin heyecanla izlediği derbide heyecan sürerken Galatasaray'ın oyuncusu Singo'nun arka adalesini tuttuğu anlar dikkat çekti.

SİNGO NEDEN OYUNDAN ÇIKTI, SAKATLANDI MI?

Futbolseverlerin izlediği GS BJK derbisinin ilk yarısında Singo'nun arka adalesini tutmasının ardından dakika 24'te yerini Sallai'ye bırakıyor. Singo'nun sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından yerini arkadaşına bırakıyor. Arka adalesi sakatlığı nedeniyle maçtan çıkan oyuncunun kaç maç olmayacağı önümüzdeki günlerde kulüp tarafından yapılan açıklama ile duyurlacak.

SİNGO KAÇ MAÇ YOK?

BJK GS derbisinde arka adalesini tutarak tedbir amaçlı kenara alınan Singo'nun sakatlık durumu hakkında şu an için açıklama bulunmazken önümüzdeki günlerde kaç maç olmayacağı veya sakatlığının önemsiz olduğuna dair açıklama yapılacakır.