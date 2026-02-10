Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplayan Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin halka arz sonuçları netleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Best Brands Grup Enerji kaç lot verdi (BESTE) ne zaman işlem görecek? Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu onayıyla 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşen halka arz sonuçları netleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile yapıldı. Halka arz büyüklüğü 802.304.979 TL olarak kaydedildi. 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 14,70 TL olarak belirlendi. Yatırımcılara ortalama 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı. Şirketin hisselerinin Borsa İstanbul Ana Pazar'da "BESTE" koduyla bu hafta işlem görmesi öngörülüyor. Best Brands'in katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.’nin halka arz süreci 5-6 Şubat 2026 tarihlerinde tamamlandı.

Şirket payları, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile yatırımcılara sunuldu ve süreç sonunda halka arz büyüklüğü 802.304.979 TL olarak kaydedildi.

Halka arzda, 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 14,70 TL olarak tespit edildi.

BESTE KAÇ LOT VERDİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Best Brands halka arzında yatırımcılara ortalama 68 Lot (999 TL) dağıtım yapıldı.

BESTE borsa işlem tarihi henüz netleşmedi.

Şirketin bu hafta Borsa İstanbul Ana Pazar'da "BESTE" koduyla işlem görmesi öngörülüyor.

Best Brands’in katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.