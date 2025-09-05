Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tahliye mi edildi? Neden tutuklanmıştı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de yer aldığı 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Suç işlemek için örgüt oluşturma, örgüte üye olma ve destek sağlama' suçlarından yürütülen inceleme tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Köseler'in, 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer 25 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

ALAATTİN KÖSELER SERBEST Mİ KALDI?

Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu toplam 26 sanık beyanlarını sundu.

Tüm ifadeleri değerlendiren mahkeme heyeti, dosya çerçevesinde tutuklu olan aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu bütün sanıkların tahliyesine hükmetti.

Dava ileri bir tarihe ertelendi.