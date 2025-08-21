Beyşehir Gölü kurudu mu? Sular çekilince ortaya çıkan görüntü dikkat çekti

Bu yıl bahar döneminde yağışların az olması nedeniyle su seviyesi kısa sürede gittikçe düştü. Beyşehir Gölü'nün sularının geri çekilmesiyle beraber kara parçaları da ortaya çıktı. Beyşehir Gölünde faaliyet gösteren tekneler de seferlerinde sıkıntı yaşamaya başladı.

BEYŞEHİR GÖLÜ KURUDU MU?

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde yaz döneminde suların çekilmesinin ardından yeni adalar ve kara parçaları görünür olmaya başladı. Sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle gölde sular çekildi.

Beyşehir Gölü ve Adaları adlı kitabın da yazarı olan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Beyşehir Gölü’nün sularının son günlerde çekilmesinin ardından "Kıyıdan neredeyse bazı bölgelerde 100-150 metre geriye doğru çekildiği görülüyor. Sadece çekilme değil, gölün yüzeyinde de, kenarlarda ve kıyılarda büyük otlanmanın meydana geldiği görülüyor. Aynı zamanda gölün ekolojik dengesindeki bu değişimle, gölde yeni adacıkların, kara parçacıklarının meydana çıktığını da kıyıdan gözlemlemek mümkün" ifadelerini kullandı.

BEYŞEHİR GÖLÜ NEDEN KURUDU?

Ülkemizde bahar ve kış aylarında yetersiz olan yağışlar, bilinçsiz tarımsal sulama, buharlaşma kayıpları gibi birçok nedenle su seviyesi giderek düşen gölde çekilme yaşandı. Suların çekilmesinin ardından tekne seferlerinde de aksama yaşanırken göl sularının sığılaşmasının sebebiyle sığ sularda beslenen su kuşlarının ve balıkçılarının yaşadıkları dikkat çekti.