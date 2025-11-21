Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

BİLSEM sınavı ne zaman 2026? Aday gösterilme süreci bugün başladı

MEB tarafından 2025-2026 BİLSEM takvimi yayımlandı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek olan aday gösterilme süreci bugün öğretmenler tarafından doldurulacak olan gözlem farmları ile başlıyor. Veliler tarafından 2026 BİLSEM sınavının ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

BİLSEM sınavı ne zaman 2026? Aday gösterilme süreci bugün başladı
Özel yetenkli öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirilmesini sağlayan sınav süreci başladı. (MEB) tarafından 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

BİLSEM sınavı ne zaman 2026? Aday gösterilme süreci bugün başladı

Kılavuzda yer alan bilgilere göre öğrencileirn aday gösterilme süreci, öğretmenler tarafından gözlem formlarının doldurulması bugün başladı. 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek süreç kapsamında her sınıf düzeyinde en fazla yüzde 20 aday gösterilecek. Bu adaylar en fazla iki yetenek alanından sınava girebilecek.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte veliler tarafından BİLSEM sınavı ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı.

BİLSEM sınavı ne zaman 2026? Aday gösterilme süreci bugün başladı

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN 2026?

MEB tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre BİLSEM ön değerlendirme sınavı 15 Aralık 2025 - 20 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 27 Şubat 2026 tarihinde duyurulacak.

Ön değerlendirme sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme sınavı yapılacak.

BİLSEM sınavı ne zaman 2026? Aday gösterilme süreci bugün başladı

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

BİLSEM'e kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında ise öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler.

