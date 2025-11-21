Polisin açtığı kargo uluslararası suç koridorunu çökertti! Çinlilerin İstanbul-ABD ağı ifşa oldu

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri kargoyu açtığında içinden çıkan pantolonu detaylı inceledi. Pantolonun paça kısmında iki pasaport bulundu. Yapılan incelemelerde pasaportların sahte olduğu belirlendi. Farlı kargolar da incelenince lokum, çanta hatta su bardağı kargosuna gizlenmiş birçok halde sahte belgeler daha ele geçirildi.

ÇİNLİ ÇİFTTEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Bu gönderilerin kaynağı araştırıldı. Polis, kargoyu taşıyan kurye Muhammet Ali Kudret T.'ye ulaştı. Gözaltına alınarak sorgulanan kurye, paketi Arnavutköy Karaburun civarında Çinli bir çiftten aldığını ve çiftin kullandığı otomobili tarif etti.

İKİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis, Arnavutköy'de belirlenen bölgeyi çember altına aldı. Polis, adım adım ilerleyen soruşturmada uluslararası bir örgütün ilk izine ulaştı. Yakalanan ikili Xıaoyu C. (33) ve Xıaoguang W. (40) gözaltına alındı. Polis ekipleri, çiftin konakladığı otelde de arama yaptı. Otelde kalan 15 Çinli kontrol edildi. Bulunan anahtarın hangi kilide ait olduğunu araştıran polis, anahtarın ne otel odalarına ne de otomobildeki herhangi bir bölmeye uymadığını belirledi. Sorguda Çinli çift, anahtarın kiraladıkları bir apartman dairesine ait olduğunu itiraf etti.

ONLARCA SAHTE KİMLİK VE PASAPORT

Bu daireye düzenlenen baskında "hayalet rota" kullanan uluslararası bir göçmen kaçakçılığı örgütü gün yüzüne çıktı. Evde sahte olduğu değerlendirilen 27 kimlik kartı, 58 pasaport ele geçirildi. Polis, Çinli çiftle birlikte hareket eden bir kişinin daha izine ulaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Faslı Kaoutar O. (29), profesyonel bir sahteciydi ve çifte danışmanlık veriyordu. Kaoutar O.'nun yakalanmasıyla örgütün Türkiye ayağı tamamen deşifre edildi.

Çinli çiftin, Çin'de hakkında arama kararı bulunan, yargılamaları süren, ceza alma ihtimali yüksek olan ya da gitmek istedikleri ülkeye vize alamayan Çin vatandaşlarını kişi başı 10 bin dolar karşılığında İstanbul'a getirdiği belirlendi. Belgeler tamamlandığında Çinli kaçaklar gerçek pasaportlarıyla İspanya Madrid'e gidiyor, burada gerçek belgelerini atarak sahte pasaportlarla Meksika'ya geçiyordu. Son aşamada ise Meksika'dan ABD sınırını yürüyerek aşıyorlardı. Polis uluslararası kaçakçılık ağıyla ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

POLİSİN DİKKATİ AÇIĞA ÇIKARDI

Emniyet birimlerinin dikkati uluslararası bir kaçakçılık organizasyonunun Türkiye ayağını çökertti. Çinli bir örgütün-, pantolon, lokum kutusu, çanta ve bardak gibi çeşitli kargo paketlerinin içinde onlarca sahte belge ele geçirildi. Örgüt yöneticileri tutuklandı.