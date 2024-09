BİM 27 Eylül aktüel kataloğunda 125 cc motosiklet, Casper cep telefonu, dikey ütü, katı meyve sıkacağı ve buhar çıkaran araba öne çıkıyor

26 Eylül 2024 15:38 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:42

Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM Marketlerin 27 Eylül aktüel tag kataloğunda 125 cc motosiklet, dikey buharlı ütü, Casper Via X30 cep telefonu, katı meyve sıkacağı, gaming mouse, mini klavye ve Philips süpürge yer alıyor.

BİM​ Marketlerin internet sitesinde yayımlanan 27 Eylül aktüel kataloğunda midi fırın​, mutfak tartısı, elektrikli tek gözlü ocak, ince teker bisiklet, şarj başlığı, powerbank, kol saati, ağlayan ve konuşan bebek, televizyon çeşitleri gibi binlerce ürün​ bulunuyor.

BİM 27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL



Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL

Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

Blaupunkt Smart Tartı 599 TL

Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL

Kumtel Midi Fırın 2.250 TL

Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL

Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL

Kumtel Gıda Termometresi 75 TL

Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL

Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL

Philips Süpürge 4.975 TL



Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL

MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL

Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL

Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL

Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL

Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL

Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL

DİĞER 27 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…

Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL

Polosmart TWS Kulaklık 349 TL

Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL

Polosmart Gaming Mouse 129 TL



Pasta Servis Seti 249 TL

İki Katlı Kurabiyelik 175 TL

Ayaklı Kek Tabağı 159 TL

Cam Kase 3'lü 75 TL

Çay Tabağı 6'lı 119 TL

Chef's Kek Kalıbı Kek Kalıbı 119 TL

Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL

Alpina Muffin Kalıbı 6'lı 199 TL

Alpina Kare Kek Kalıbı 199 TL



Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL

Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL

Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 79 TL

Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL

Glass in love Cam Kase Seti 6'lı 129 TL

Glass in love Cam Kupa 6'lı 119 TL



Kare Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL

Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası 27,50 TL

Desenli Kapaklı Kavanoz 27,50 TL

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL

Kadın Saten Şortlu Takım 249 TL

PVC Masa Örtüsü 129 TL

Erkek Çanta 149 TL

Bozuk Para Çantası 32,50 TL

Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL

Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL



Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL

Renkli Manyetik Bloklar 589 TL

Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL

Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL

Ağlayan ve Konuşan Bebek 229 TL

Tetris Kutu Oyunu 219 TL