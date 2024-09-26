BİM 27 Eylül aktüel kataloğunda 125 cc motosiklet, Casper cep telefonu, dikey ütü, katı meyve sıkacağı ve buhar çıkaran araba öne çıkıyor
Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM Marketlerin 27 Eylül aktüel tag kataloğunda 125 cc motosiklet, dikey buharlı ütü, Casper Via X30 cep telefonu, katı meyve sıkacağı, gaming mouse, mini klavye ve Philips süpürge yer alıyor.
BİM Marketlerin internet sitesinde yayımlanan 27 Eylül aktüel kataloğunda midi fırın, mutfak tartısı, elektrikli tek gözlü ocak, ince teker bisiklet, şarj başlığı, powerbank, kol saati, ağlayan ve konuşan bebek, televizyon çeşitleri gibi binlerce ürün bulunuyor.
BİM 27 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Bayberry 125 CC Motosiklet 52.975 TL
Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL
Blaupunkt Smart Tartı 599 TL
Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL
Kumtel Midi Fırın 2.250 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
Kumtel Gıda Termometresi 75 TL
Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL
Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL
Philips Süpürge 4.975 TL
Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL
MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL
Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL
Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL
Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL
Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL
Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL
DİĞER 27 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL
Polosmart Gaming Mouse 129 TL
Pasta Servis Seti 249 TL
İki Katlı Kurabiyelik 175 TL
Ayaklı Kek Tabağı 159 TL
Cam Kase 3'lü 75 TL
Çay Tabağı 6'lı 119 TL
Chef's Kek Kalıbı Kek Kalıbı 119 TL
Mehtap 6 Gözlü Pankek Tavası 229 TL
Alpina Muffin Kalıbı 6'lı 199 TL
Alpina Kare Kek Kalıbı 199 TL
Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri 149 TL
Glass in love Cam Büyük Kase 119 TL
Glass in love Cam Latte Kupası 3'lü 79 TL
Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL
Glass in love Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 79 TL
Glass in love Cam Kase Seti 6'lı 129 TL
Glass in love Cam Kupa 6'lı 119 TL
Kare Saklama Kabı 3'lü 19,50 TL
Desenli Soğuk-Sıcak Taşıma Torbası 27,50 TL
Desenli Kapaklı Kavanoz 27,50 TL
Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Kadın - Erkek Kol Saati ve Bileklik Seti 219 TL
Kadın Saten Şortlu Takım 249 TL
PVC Masa Örtüsü 129 TL
Erkek Çanta 149 TL
Bozuk Para Çantası 32,50 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 55 TL
Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL
Yükselen Zeka İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 229 TL
Renkli Manyetik Bloklar 589 TL
Buhar Çıkaran Uzaktan Kumandalı Araba 449 TL
Lisanslı Puzzle 2'si 1 Arada 59 TL
Ağlayan ve Konuşan Bebek 229 TL
Tetris Kutu Oyunu 219 TL