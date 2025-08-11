Hatay'da hareketli dakikalar! Çatıya çıkan genç yürekleri ağza getirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 26 yaşındaki erkek şahıs, intihara kalkıştı. Genci çatıda gören vatandaşlar durumu hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İKNA EDİLİP ÇATILAN İNDİRİLDİ

İhbarü üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak genci ikna çalışmalarına başladı. Yapılan görüşmelerin ardından şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.