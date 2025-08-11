Menü Kapat
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabihe Toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündeminde; Terörsüz Türkiye süreci, Azerbacan-Ermenistan barış anlaşması, İsrail'in Gazze'yi işgal planı ve orman yangınları olacak.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 09:13

, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri, "Terörsüz Türkiye" süreci ve İsrail’in Gazze’yi işgal planına onay vermesi olacak.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da toplantıda masaya yatırılacak konuların arasında yer alıyor. "Kalıcı barış" ve "istikrar" için atılabilecek adımlar konuşulacak.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGAL PLANI

Gazze’deki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze’yi işgal kararına karşı izlenebilecek politikalar değerlendirilecek.

ORMAN YANGINLARI

Kabinede ayrıca, ülke genelinde süren orman yangınlarıyla mücadele, yangınların yol açtığı tahribat ve zararlar ele alınacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, alınan kararları kamuoyuna açıklayacak.

