Kabine bugün toplanıyor! Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddeleri, "Terörsüz Türkiye" süreci ve İsrail’in Gazze’yi işgal planına onay vermesi olacak.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ ANLAŞMASI

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması da toplantıda masaya yatırılacak konuların arasında yer alıyor. "Kalıcı barış" ve "istikrar" için atılabilecek adımlar konuşulacak.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGAL PLANI

Gazze’deki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. İsrail güvenlik kabinesinin Gazze’yi işgal kararına karşı izlenebilecek politikalar değerlendirilecek.

ORMAN YANGINLARI

Kabinede ayrıca, ülke genelinde süren orman yangınlarıyla mücadele, yangınların yol açtığı tahribat ve zararlar ele alınacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, alınan kararları kamuoyuna açıklayacak.